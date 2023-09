Pavimenti lucidissimi con aspirapolvere YISORA in offerta su Amazon

Spesso e volentieri quando torniamo a casa dopo una giornata lavorativa stancante o una sessione intensa di studio, non abbiamo di certo la fantasia per metterci a pulire tutta casa. Fortunatamente la tecnologia ci viene in aiuto, con l’ausilio di dispositivi che ci permettono una pulizia molto più rapida ed efficiente rispetto ad un tempo. Proprio a tal proposito Amazon ha deciso di proporti l’aspirapolvere YISORA senza fili in offerta a soli 85 euro, con un assurdo sconto dell’86% sul prezzo di listino originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice.

Aspirapolvere Yisora: il tuo miglior alleato in casa

Uno dei punti di forza alla base di questo aspirapolvere è senz’ombra di dubbio il suo peso davvero leggerissimo, pari ad appena 1.1 kg: puoi trasportarlo e maneggiarlo senza problemi durante le tue pulizie domestiche, riuscendo così a pulire ogni angolo di casa tua senza nessuna restrizione o limitazione.

Il dispositivo presenta ben 2 modalità d’aspirazione, co una potenza pari a 17 kPa, permettendovi di rimuovere i residui di polvere dalla cucina, dal tuo salotto e quant’altro in men che non si dica. L’aspirapolvere garantisce un’eccezionale autonomia di 40 minuti, che si rivelano più che sufficienti per pulire interamente tutto il tuo ambiente domestico, senza lasciare sporco nemmeno un piccolo angolo di casa.

Un altro punto forte di questa aspirapolvere è rappresentato poi dalla spazzola ultra flessibile, che può essere perfino ruotata completamente di 180 gradi, sia a sinistra di destra, oltre che di 90 gradi superiormente e inferiormente: questo ti permette di raggiungere davvero qualsiasi angolo di casa tua, anche quelli apparentemente più difficili e angusti.

L’aspirapolvere presenta un tubo retrattile della lunghezza di 47 centimetri, che può arrivare fino a 77 centimetri in caso di necessità, oltre a presentare diversi accessori, come la spazzola per pavimenti o la bocchetta lunga, che possono risultare davvero comodi ed essenziali.

In definitiva, a poco più di 80 euro hai la possibilità di portarti a casa un aspirapolvere senza fili che solitamente viene venduti a prezzi di gran lunga superiori, risparmiando anche centinaia e centinaia di euro e riuscendo a pulire casa tua in men che non si dica: ecco perchè ti suggeriamo l’acquisto dell’aspirapolvere Yisora in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e potrebbe dunque terminare da un momento all’altro, senza alcun preavviso.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.