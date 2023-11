Pavimenti pulitissimi con ROBOT LEFANT in offerta

Spesso e volentieri quando torniamo a casa dopo un’estenuante giornata di lavoro o di studio universitario, non abbiamo ovviamente le forze per pensare alle faccende domestiche e alla pulizia dei pavimenti. Fortunatamente la tecnologia ci è recentemente venuta incontro con l’introduzione dei robot aspirapolvere, che assolvono a questo compito al posto nostro. Ecco dunque che Amazon, proprio in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti il robot aspirapolvere Lefant LS1 in offerta al sensazionale prezzo di soli 189 euro, con un ottimo 55% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito da parte della compagnia produttrice, in questo caso Lefant.

Robot Lefant: il tuo miglior alleato

Una delle funzionalità senz’ombra di dubbio più interessanti alla base di questo robot aspirapolvere consiste nella navigazione LDS, che in combinazione all’algoritmo SLAM permette di pianificare efficacemente il piano di navigazione per pulire in maniera impeccabile tutto il vostro ambiente domestico, senza lasciare sporco nessun angolo, nemmeno il più piccolo.

Hai a disposizione ben 4 modalità di pulizia: grazie al controllo totale tramite smartphone permesso dall’app (scaricabile gratuitamente dai rispettivi sistemi operativi) hai la possibilità di scegliere quali zone lavare per prima e con maggior accarezza, a tua completa discrezione.

La potenza d’aspirazione è davvero strabiliante, dal momento che arriva fino a 3200 Pa, garantendoti così dei pavimenti pulitissimi e brillanti, con tre distinti livelli di potenza in base alle tue preferenze personali. Il robot Lefant è inoltre dotato di un sensore a infrarossi anticollisione integrato, che gli permette di evitare qualsiasi tipologia di ostacolo che gli si pone davanti, in modo da evitare ogni forma di incidente possibile che potrebbe accadere.

Oltre all’app scaricabile per smartphone, il robot può essere comandato anche con i controlli vocali, con l’implementazione rispettivamente di Amazon Alexa e Google Assistant, riuscendo così a programmare facilmente il suo percorso di pulizia all’ora e alla potenza che desideri.

In definitiva a poco più di 180 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori robot aspirapolvere attualmente in commercio, con la possibilità di un controllo completamente smart tramite app e assistenti vocali: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo robot Lefant S1 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato in occasione del Black Friday e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.