Pay Later, Revolut lancia i pagamenti a rate responsabili

Revolut, la superapp finanziaria globale con oltre 18 milioni di clienti in tutto il mondo, sta lanciando in Europa il suo prodotto responsabile Pay Later, continuando cosí ad espandere la sua suite di prodotti che aiutano le persone a ottenere di più dal proprio denaro. La nuova soluzione dà al cliente la possibilità di decidere quando utilizzare Pay Later invece di limitarlo a determinate partnership commerciali. La funzione è un altro strumento che aiuta i clienti a gestire le proprie spese da un’unica app. Il mercato Buy Now Pay Later in Europa è destinato a crescere fino a 680 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni.

Compri ora, “Pay Later”

A partire da questa settimana, alcuni clienti Revolut in Irlanda avranno diritto all’accesso anticipato a Pay Later, che verrà gradualmente esteso a tutti gli utenti nel Paese, dove quasi la metà degli adulti (1,9 milioni di persone) ha un account Revolut, in modo che entro la fine dell’estate, quasi tutti gli utenti in Irlanda potranno richiedere accesso. In attesa che la funzione arrivi nel resto d’Europa, Revolut inizierà a offrirlo in ulteriori mercati a partire dalla fine del 2022 con Polonia e Romania, che avranno accesso alla versione test verso la fine dell’anno.

I clienti qualificati possono utilizzare Pay Later per acquisti fino a un massimo di € 499, utilizzando una qualsiasi delle loro carte Revolut, anche quando pagano con una carta virtuale usa e getta che fornisce un ulteriore livello di sicurezza per le transazioni online.

I clienti possono ripartire il costo di un acquisto su tre rate mensili con la prima rata pagata immediatamente dal cliente al momento dell’acquisto, poi seguita da altre due rate mensili. La commissione dell’1,65% per ogni acquisto viene pagata con le ultime due rate. Pay Later è completamente integrato nell’app Revolut e, appena ricevuta l’approvazione, i clienti possono attivarlo con un semplice tocco nella propria app Revolut e visualizzare il saldo Pay Later nella sezione delle carte e nell’hub Pay Later. Se un cliente desidera rimborsare le rate anticipatamente, non incorrerà in alcun costo aggiuntivo.

A differenza di altri prodotti con pagamento a rate, i commercianti non si iscrivono a Pay Later e Revolut non addebita loro alcun costo. Revolut controlla l’accessibilità dei clienti collegandosi ai loro conti bancari esistenti tramite l’open banking. Revolut valuterà l’idoneità e l’accessibilità dei clienti per “Pay Later” attraverso un processo di sottoscrizione. Il limite massimo di prestito è di € 499, ma ogni cliente avrà un proprio limite personalizzato, in base a una valutazione sul credito effettuata da Revolut.

Il nuovo prodotto dispone anche di protezioni integrate per verificare che gli utenti possano permettersi gli acquisti per i quali desiderano utilizzare Pay Later. A differenza di altri fornitori di pagamento a rate, Revolut è in grado di offrire una valutazione più solida in quanto approva il credito prima della transazione anziché offrire un metodo di pagamento rateale nel momento dell’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.