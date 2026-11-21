Con il recepimento della direttiva europea CCD2 sul credito ai consumatori, il Buy Now, Pay Later sarà trattato per quello che è: una forma di credito al consumo. Anche quando non prevede interessi. Per chi compra online, il pagamento in tre tranche resterà disponibile, ma potrebbe diventare un po’ meno immediato. Più informazioni, più controlli, più tutele.

La novità arriva dalla direttiva europea CCD2, pensata per aggiornare le regole sul credito ai consumatori in un mercato ormai fatto di acquisti online, app finanziarie e pagamenti integrati nei siti di e-commerce. L’Italia ha recepito il provvedimento il 31 dicembre 2025 e ha fissato al 20 novembre 2026 una delle date centrali per l’adeguamento degli operatori, salvo altri passaggi tecnici legati alle indicazioni della Banca d’Italia.

Il punto è semplice: anche se un pagamento “compra ora, paga dopo” non applica interessi, resta comunque un credito. Chi compra oggi e paga più avanti, in tre rate o con formule simili, prende un impegno economico. Per il legislatore europeo, dunque, non può più essere trattato come un semplice servizio aggiunto al carrello.

Per piattaforme come Klarna, Scalapay e PayPal, questo non significa dire addio al Buy Now, Pay Later. I servizi potranno continuare a comparire nei negozi online e, dove previsto, anche nei punti vendita fisici. Dovranno però rispettare regole più chiare, con informazioni più precise e procedure interne più solide. Una stretta, certo. Ma pensata soprattutto per evitare un uso troppo leggero del credito.

Merito creditizio obbligatorio: più controlli prima del via libera

Il cambiamento più concreto per i consumatori riguarda il merito creditizio. Prima di approvare un pagamento a rate, gli operatori dovranno fare verifiche proporzionate per capire se il cliente può davvero restituire la somma dovuta. Non vuol dire trasformare ogni piccolo acquisto in una pratica bancaria lunga e complicata. Però il via libera non sarà più una semplice formalità.

Un acquisto online a rate con documenti e calcolatrice, simbolo dei controlli e della trasparenza richiesti dalle nuove regole 2026.

In pratica, una richiesta di pagamento in tre rate potrà essere rifiutata se emergono elementi contrari alla capacità di rimborso dell’utente. I controlli dovranno tenere conto dell’importo, della durata e del tipo di operazione. Un acquisto da poche decine di euro non pesa come un ordine da centinaia di euro. Ed è proprio questo criterio di proporzione a diventare centrale nelle nuove regole.

L’obiettivo dichiarato è limitare il sovraindebitamento, soprattutto tra chi ha meno margini economici e tra chi usa più servizi nello stesso periodo. È il nodo che preoccupa di più le autorità: tante piccole rate, prese una per una, possono sembrare sostenibili. Ma se si sommano, diventano un problema. Il senso dell’intervento europeo è chiaro: il credito va concesso solo quando il consumatore può sostenerlo. Detto in breve, il checkout resterà rapido, ma dietro ci saranno più verifiche.

Pubblicità e trasparenza: basta messaggi che nascondono il debito

Anche la trasparenza pubblicitaria diventerà un punto decisivo. Le piattaforme e i negozi che propongono il pagamento a rate non potranno più presentarlo come una semplice divisione del prezzo, senza spiegare che si tratta di credito. Anche senza interessi, l’utente sta prendendo un impegno di rimborso. E questa informazione dovrà essere chiara, visibile, comprensibile. Non nascosta in fondo alla pagina.

La direttiva chiede di evitare messaggi ingannevoli sui costi e formule che facciano sembrare il debito un modo per migliorare la propria situazione economica. Meno slogan leggeri come “paga quando vuoi”, quindi, e più indicazioni concrete su scadenze, importi, conseguenze del mancato pagamento e condizioni applicate. Il cambio di tono riguarderà banner, pagine prodotto, app e comunicazioni inviate agli utenti.

Per gli operatori, la sfida sarà tenere insieme semplicità commerciale e obblighi di legge. Il Buy Now, Pay Later ha avuto successo proprio perché è veloce: pochi clic, nessuna procedura evidente, nessun linguaggio da contratto finanziario. Dal 20 novembre 2026, però, quella leggerezza dovrà lasciare spazio a informazioni più esplicite. Anche se questo potrà rallentare, almeno un po’, la decisione d’acquisto.

Recesso, assistenza e tutele: nuovi diritti per chi paga a rate

Le nuove regole porteranno nei pagamenti rateali digitali alcune tutele già tipiche del credito al consumo. Tra queste ci sono informazioni precontrattuali più complete, il diritto di recesso nei casi previsti e forme di assistenza per chi ha difficoltà a rimborsare. Non è un dettaglio tecnico: significa che il consumatore dovrà capire prima che cosa sta accettando, anche quando l’operazione avviene dallo smartphone in pochi passaggi.

Per chi usa Klarna, Scalapay o PayPal Paga in 3 rate, il cambiamento potrebbe tradursi in schermate più dettagliate, controlli aggiuntivi e comunicazioni più precise sulle scadenze. In caso di problemi, inoltre, gli utenti dovrebbero poter contare su procedure più chiare per chiedere supporto, contestare eventuali anomalie o valutare le opzioni disponibili se non riescono a pagare nei tempi previsti.

Resta da capire come le singole piattaforme adatteranno i propri sistemi alle indicazioni della Banca d’Italia e alle norme attuative. Alcuni passaggi pratici saranno definiti dagli intermediari e dalle autorità competenti. La direzione, però, è già segnata: il pagamento a rate senza interessi non sparisce, ma diventa meno informale. Resta una comodità, con più controlli e meno zone grigie.