Pazzia assoluta di Amazon: Motorola Moto e13 costa APPENA 78€ (-39%)

Può sembrare un errore di prezzo ma è tutto vero: il budget phone Motorola Moto e13 è in offerta su Amazon a un prezzo che ha del sensazione. Infatti, complice uno sconto immediato del 39%, quest’oggi il telefono di Motorola costa appena 78€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Nonostante il calo di prezzo verticale stiamo parlando di un device che ha una scheda tecnica invidiabile e un rapporto qualità/prezzo che non ha eguali.

Appena 78€ su Amazon per il budget phone Motorola Moto e13: affare imperdibile

Stiamo parlando di un device sottile, leggero, con un design piacevole e dotato di un valido pannello da 6.5 pollici ad altissima risoluzione. Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge una scheda tecnica che ha del sensazionale: una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, un potente processore octa core e addirittura speaker audio con tecnologia Dolby Atmos. Non ti basta? Motorola Moto e13 monta anche un sensore principale da 13 MP per scatti e video ad alta risoluzione.

Insomma, niente male davvero per un telefono da appena 78€, vero? Metti subito nel carrello il telefono di Motorola per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.