PC All-in-One HP, col potente processore Intel Celeron J4025: offerta FOLLE Amazon

L’HP PC 22-dd2001sl All-in-One è un computer desktop completo che offre prestazioni affidabili e un design elegante. Con un processore Intel Celeron J4025, 8GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe da 256GB, questo PC offre una buona potenza di calcolo e un’avvio rapido dei programmi.

Il display da 22 pollici è dotato di tecnologia IPS e risoluzione Full HD, offrendo immagini nitide e colori vivaci. La qualità visiva è ulteriormente migliorata dalla scheda grafica Intel UHD 600, che consente di godere di contenuti multimediali e di navigare sul web in modo fluido. Tutto, solo per oggi, a 529€ su Amazon.

HP PC 22-dd2001sl, un computer coi fiocchi

L’HP PC 22-dd2001sl dispone di connettività Wi-Fi integrata, che ti consente di collegarti facilmente alla rete senza fili per navigare su internet, inviare e-mail e utilizzare applicazioni online. Inoltre, è dotato di un audio integrato da 2W, che offre un’esperienza sonora soddisfacente per guardare film, ascoltare musica o videochiamate.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11, che offre un’interfaccia intuitiva e una serie di funzionalità avanzate per migliorare la produttività e l’esperienza utente. Puoi godere delle ultime caratteristiche di Windows e accedere a una vasta gamma di applicazioni e programmi compatibili. È importante notare che l’HP PC 22-dd2001sl non è touch screen, quindi l’interazione con il computer avviene tramite tastiera e mouse.

Il design all-in-one di questo PC ti permette di risparmiare spazio sulla scrivania, in quanto l’unità centrale e il display sono integrati in un unico dispositivo. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e moderno. In conclusione, l’HP PC 22-dd2001sl All-in-One è una soluzione desktop completa che offre prestazioni affidabili, un display di qualità, connettività wireless e un design elegante. È ideale per un uso quotidiano, sia per lavoro che per intrattenimento, offrendo una piacevole esperienza informatica.

