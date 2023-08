PC All-In-One Lenovo in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Spesso e volentieri i PC sono davvero ingombranti, soprattutto se ci si trova in case piccole in cui lo spazio è davvero risicato. Ecco che Lenovo ha pensato a questa ipotesi proponendo una soluzione geniale: vi presentiamo infatti il PC All-In-One Lenovo in offerta su Amazon a soli 699 euro, con uno sconto addirittura del 30% rispetto all’originario prezzo di listino proposto dalla stessa Lenovo.

Un PC con dentro tutto

Per farla in breve, questo dispositivo All-In-One ricalca molto la filosofia alla base dell’iMac, con un case unico che integra tutto al suo interno, risparmiando un bel po’ di spazio rispetto a quelli che sono i PC desktop più tradizionali, costituiti da un monitor e un case esterno. Partiamo innanzitutto da un display ISP eccellente, con una diagonale di 27 pollici e risoluzione 1920×1080: grazie a questo potrai godere di ogni dettaglio possibile, e questo si rivela molto utile soprattutto con i programmi di grafica in cui i dettagli sono davvero essenziali, così come anche per la fruizione di contenuti video come possono essere film e serie tv, sulle principali piattaforme di streaming.

Passiamo poi al processore AMD Ryzen 5 7530U, che riesce a dirigere senza problemi ogni tipologia di software, senza avere il minimo tentennamento. Questo è coadiuvato poi da ben 16 GB di RAM, che permettono la massima fluidità possibile nell’esecuzione di qualsiasi programma, anche quello più pesante. Nulla da dire anche in merito alla memoria, con un SSD da ben 512 GB di archiviazione disponibili, che rappresentano uno spazio ben più che sufficiente per raccogliere senza problemi tutte le tue foto e i tuoi file personali.

Oltre a tutto ciò, incluso nel pacchetto trovi mouse e tastiera USB, caratterizzati da un design minimal e molto elegante, che ben si adatta a qualsiasi tipologia di stile per un uso casalingo.

Ad un prezzo del genere hai dunque la possibilità di portarti a casa un PC completo di tutto, senza la necessità di pensare ad assemblare componenti vari, con conseguente perdita di tempo: ti suggeriamo di acquistare il PC All-In-One Lenovo a questo indirizzo il prima possibile, prima che le scorte vadano esaurite nel giro di pochissimo tempo.

