Ti serve un Pc? Questo assemblato con Windows 11 e Office fa per te!

Grazie allo smart working di recente introdotto anche in Italia con maggiore insistenza, il Pc fisso è tornato di nuovo di moda, dopo anni in cui i Notebook sembravano farla da padrona, oltre alla diffusione di tablet performanti. In offerta su eBay troviamo un interessantissimo PC Computer Desktop assemblato i9-11900K, con Ram 64GB, SSD 1TB, Windows 11 e perfino Office 2021.Il tutto a soli 651,91 euro approfittando di 2 coupon applicabili al momento dell’acquisto: uno da 5 euro (codice YITAO1HQ69KCVG7M) e un altro da 72,99 euro (codice SETTEMBRE2023). Tuttavia, ti conviene muoverti: il primo scade il 13 settembre, il secondo il 30 settembre. Per non contare che non ci sono molti pezzi disponibili!

PC Computer Desktop Assemblato i9-11900K: l’offerta imperdibile

Approfondiamo meglio le caratteristiche tecniche del PC Computer Desktop Assemblato i9-11900K. Il Pc è già pronto per l’utilizzo con Windows 11 Pro già installato completo di drivers, configurato ed attivato con licenza a vita. Sul PC è tra l’altro presente lo sticker originale Microsoft con la chiave di licenza. Presente anche il pacchetto Microsoft Office 2021 Professional Plus, attivato con licenza digitale, basterà fare un backup del Sistema Operativo per non perdere la licenza. Parliamo di un Pc completamente made in Italy, essendo assemblato e testato in Italia da tecnici specializzati.

Le configurazioni vengono accuratamente studiate dal gruppo di Ricerca e Sviluppo del venditore per garantire perfetta compatibilità dei componenti, prestazioni e durata nel tempo. Fluidità di utilizzo garantita: con il disco SSD installato nel computer, i programmi si apriranno all’istante e tutte le operazioni avverranno sempre con la massima fluidità. Forniti 2 anni di garanzia, oltre alla disponibilità del venditore per soddisfare ogni esigenza. Inoltre, pagando con PayPal avrai un ulteriore protezione di acquisto.

Ecco un riepilogo delle principali caratteristiche tecniche:

Case NUWO Throne T101 Micro ATX;

Alimentatore ATX 450W con certificazione 80 Plus Bronze;

Scheda Madre MSI B560M Pro-E (o modello complementare/superiore in base a disponibilità);

Processore Intel Core i9-11900K 3.50 GHz (fino a 5.10Ghz in turbo boost / 8 Core 16 Thread);

Scheda Video Integrata Intel UHD Graphics 750;

Memoria Ram 64GB (2x32GB) DDR4 3200 MHz – Memoria Massima 64GB;

SSD 1TB M.2 NVMe PCIe Gen 3.0.

Come detto, i pezzi disponibili sono pochi e molti già sono stati venduti. Anche i coupon succitati sono a termine. Insomma, in una sola parola: sbrigati! Acquista ora il Pc fisso assemblato i9-11900K e risparmia quasi 78 euro, pagandolo 651,91 euro totali!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.