PC ASUS All-in-One ad un prezzo STREPITOSO su Amazon

Spesso e volentieri i PC desktop, pur essendo molto potenti, risultano davvero ingombranti, soprattutto nel caso in cui abbiamo poco spazio a disposizione all’interno della nostra camera o del nostro studio, e preferiamo soluzioni meno dispendiose in termini di spazio. Proprio sulla base di questo Amazon ha ben pensato di proporti il PC ASUS AiO (modello A3402WBAK), un desktop all-in-one a soli 699 euro, con un sensazionale 26% di sconto a confronto del prezzo originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, ASUS.

ASUS AiO: potenza ultra-compatta

Seguendo la filosofia degli iMac, ASUS AiO è un dispositivo all-in-one perfetto per ottimizzare lo spazio all’interno del tuo ambiente domestico. La cornice è davvero ridotta al massimo, con appena 2 millimetri di spessore.

Davvero eccezionale lo splendido schermo LCD con risoluzione Full HD e con una diagonale da ben 23.8 pollici, che ti permette sia di lavorare al massimo delle tue prestazioni, sia di godere dei tuoi film e serie TV preferite sulle principali piattaforme di streaming attualmente presenti. Eccezionale anche il comparto sonoro grazie all’altoparlante integrato, che assicura un suono chiaro e coinvolgente.

Il vero cuore pulsante di questo PC è rappresentato senz’ombra di dubbio dal suo processore Intel Core i5 1235U che assicura prestazioni eccezionali, grazie al quale potrai gestire qualsiasi software, anche quelli pesanti come Adobe Photoshop o Premiere. A completare il tutto c’è poi un SSD da ben 512 GB liberi, all’interno del quale potrai catalogare tutte le tue foto, video e file di lavoro senza alcun tipo di problema.

Trovi infine ben quattro porte USB 3.2, che sono perfette per collegare ogni tipologia d’accessorio che desideri al tuo PC: non è finita qui, dal momento che grazie alle porte HDMI puoi collegare anche un dispositivo video esterno, come potrebbe essere una console di nuova generazione o un lettore Blu-ray.

Insomma, con nemmeno 700 euro hai la possibilità di assicurarti un PC comprensivo di tutto, risparmiando centinaia di euro rispetto ai modelli della concorrenza, senza però lesinare sulle prestazioni e sul design: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo di acquistare questo PC ASUS AiO in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero finire all’improvviso.

