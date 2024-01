Pc ASUS in super SCONTO PAZZO: oggi sta per SCADERE su Amazon, affrettati

Vorresti tanto cambiare pc e stai aspettando l’occasione super su Amazon? Oggi sei nel posto giusto al momento giusto, lo sai? Pensa che oggi ti puoi portare a casa questo pc di Asus a soli 349,99€, invece di 1106,93€. Corri adesso su Amazon.

Il laptop di Asus ad un prezzo misero, con sconto pazzo del 19%.

Asus TUF Gaming F15, Notebook Monitor 15,6″ FHD

Il laptop è quell’acquisto che da tempo non riesci a toglierti dalla testa, giusto? Lo vuoi cambiare ma non sai come fare? Ora, abbiamo l’offerta che è perfetta per te.

Notebook per il gaming dal design distintivo ed elevata qualità costruttiva, gioca con un pannello veloce, 100% sRGB di livello IPS fino a 144Hz e con Adaptive-Sync la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo per un gameplay ultra-fluido e coinvolgente.

Tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB in modo da poter esprimere il proprio stile personale e disponibilità di webcam HD 720p. Prestazioni adatte al gioco professionale e alle attività quotidiane grazie al Processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-12500H e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6.

Corri, affrettati subito, questa promo sta per scadere! Se vuoi portarti a casa questo pc di Asus a davvero niente, dovresti correre subito su Amazon, prima che finisca!

