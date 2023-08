PC Desktop Acer in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Dopo una pandemia che ha segnato aumenti incontrollati della componentistica (con particolare riferimento alle schede video) finalmente la situazione per il gaming su PC è ritornata normale, e ad oggi è possibile acquistare tranquillamente un buon PC per giocare in totale serenità nell’ambiente di casa, senza nessun compromesso e senza nessun gigantesco esborso. Proprio a questo ha recentemente pensato Amazon proponendoti il PC Desktop Acer Nitro N50-640 in offerta all’incredibile prezzo di 799 euro, con ben 50 euro di sconto rispetto al prezzo di listino originario suggerito dalla stessa Acer.

PC perfetto per il gaming

Il cuore di questo PC desktop è senz’ombra di dubbio rappresentato dal suo processore i5 12400F di 12° generazione, che assieme a un banco RAM da ben 16 GB ti assicura una fluidità senza eguali a tutti i tuoi videogiochi preferiti. Questa configurazione è poi associata alla scheda video NVIDIA 1660 Super 6, che garantisce una potenza mai vista prima d’ora su una configurazione del genere.

Bellissimo anche il led rosso in corrispondenza della parte anteriore del PC, che si accende in corrispondenza dell’avvio dello stesso PC e regala un’atmosfera davvero particolare ed eleganze alla tua camera. La comodità del case del PC desktop Acer consiste, tra le altre cose, nella presenza di bene 2 porte USB in corrispondenza del lato anteriore: ciò ti permette di collegare qualsiasi periferica tu voglia usare, che sia una tastiera, un joypad o addirittura un volante per giocare ai tuoi giochi di corse. Sempre qui trovi anche un ingresso jack, utilissimo per collegare le tue cuffie e poter comunicare con i tuoi amici durante le partite online.

Il modulo Wi-Fi 6 AX211 Intel permette poi una velocità senza uguali per quel che riguarda la connessione a internet: in questo modo riuscirai a giocare senza nessun problema di lag o rallentamenti a qualsiasi videogioco in multiplayer online, da Call of Duty a FIFA, per finire con Battlefield e tanti altri.

Insomma, con nemmeno 800 euro hai la possibilità di portarti a casa un PC desktop Acer da gaming di tutto rispetto e dalle prestazioni sbalorditive: ecco perchè ti suggeriamo di acquistarlo il prima possibile su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, così come le unità disponibili.

