PC desktop assemblato Intel Core i5-3470: una BELVA pronto all'uso a soli 180€ su eBay

Il PC desktop assemblato con processore Core i5-3470, 16 GB di RAM e SSD da 480 GB con sistema operativo Windows 10 Pro offre una configurazione potente per soddisfare le esigenze di utenti che cercano prestazioni solide e un’esperienza informatica veloce e reattiva.

Il processore Intel Core i5-3470 offre una buona combinazione di potenza e efficienza energetica. Con quattro core fisici e una frequenza di clock fino a 3.60 GHz, è in grado di gestire multitasking, elaborazione di dati e attività quotidiane in modo efficiente. Prezzo? Appena 180€ col codice promozionale CASA24 e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo.

PC desktop assemblato con processore Intel Core i5-3470

La RAM da 16 GB garantisce una gestione agevole di più applicazioni contemporaneamente, consentendo una maggiore fluidità nell’utilizzo del sistema operativo e delle applicazioni software. Questa quantità di RAM è sufficiente per soddisfare i requisiti di utenti che eseguono applicazioni complesse o che lavorano con file di grandi dimensioni.

Lo SSD da 480 GB rappresenta un’aggiunta significativa in termini di velocità e reattività del sistema. Rispetto ai tradizionali hard disk, uno SSD offre tempi di avvio più rapidi, un accesso più veloce ai dati e prestazioni generali migliorate.

Con il sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato, gli utenti possono godere di una vasta gamma di funzionalità e di un’interfaccia utente intuitiva. Windows 10 Pro offre anche funzionalità avanzate come la crittografia dei dati, la connessione a dominio e altro ancora, rendendo questo PC adatto anche per utilizzi aziendali.

In definitiva, questo PC desktop assemblato offre una configurazione bilanciata e performante per utenti che necessitano di un sistema versatile e pronto all’uso per attività quotidiane, lavoro, svago e molto altro. Con una spesa di soli 180€ grazie al codice promozionale CASA24, di meglio a meno non puoi avere. Anche le spedizioni sono gratuite e incluse nel prezzo finale.

