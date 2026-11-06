PC e monitor gratis, la nuova iniziativa aiuta la popolazione con dispositivi in regalo

A Como, un’iniziativa dedicata al riuso tecnologico ha richiamato l’attenzione su un problema concreto: rendere gli strumenti digitali accessibili anche a chi fatica ad acquistarli.

Tra dispositivi recuperati e partecipazione delle realtà locali, il progetto mette insieme solidarietà e sostenibilità, mostrando come oggetti ancora utili possano tornare nelle mani di chi ne ha bisogno. L’appuntamento nel quartiere di Albate ha coinvolto associazioni e cittadini, con un’attenzione particolare alle esigenze quotidiane di famiglie e studenti. Dietro la distribuzione c’è anche un percorso di inclusione che merita di essere conosciuto.

Ad Albate PC e monitor gratis: dove e quando si potevano ritirare

L’iniziativa, chiamata Albate Regalotutto, si è tenuta dalle 18 alle 21 negli spazi del circolo Arci Joshua, in via Cantoniga 11, ad Albate. Il funzionamento era molto semplice: gli oggetti disponibili si potevano ritirare gratis, fino a esaurimento, senza acquisto e senza prenotazione indicata dagli organizzatori.

Sul posto, secondo quanto comunicato dalle realtà promotrici e riportato da Oggi a Como, non c’erano solo computer e monitor, ma anche televisori, materiale fotografico, libri e altri beni recuperati.

Una sorta di banco del riuso: si entra, si guarda, si prende quello che può servire. Per famiglie, studenti e piccole associazioni del territorio, anche un dispositivo non nuovo può diventare un aiuto concreto.

PC pronti all’uso: cosa c’era tra i dispositivi in regalo

Tra i materiali più richiesti c’erano PC desktop completi e funzionanti, con processori Intel Core i5, memoria RAM, hard disk e licenze originali di Windows.

Gli organizzatori hanno spiegato che i computer erano stati provati prima della consegna e che, in diversi casi, insieme al pc venivano forniti anche monitor, tastiera e mouse. In pratica, postazioni già pronte per l’uso quotidiano.

Non sono stati indicati i modelli precisi dei processori né la quantità di memoria presente nei singoli computer, quindi il dato non è verificabile. Si tratta comunque di apparecchi adatti alle attività di base: navigare online, leggere la posta, scrivere documenti, studiare, svolgere piccoli lavori d’ufficio. Non macchine per il gaming o per la grafica pesante, ma per molti bisogni domestici possono bastare eccome.

Dalle aziende alle famiglie: il progetto Nuovo Social de La Mongolfiera

Alle spalle della distribuzione c’è Nuovo Social, il progetto de La Mongolfiera che recupera apparecchiature da aziende e privati, le controlla e le rimette in circolo invece di farle finire tra i rifiuti elettronici.

C’è anche un risvolto sociale importante: il lavoro viene portato avanti con persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, in un percorso che mette insieme abilità pratiche, inclusione e attenzione all’ambiente. “L’idea è dare una seconda vita agli oggetti e, allo stesso tempo, creare occasioni utili per le persone”, hanno spiegato gli organizzatori nelle comunicazioni sull’iniziativa.

In un periodo in cui comprare un computer può pesare parecchio sul bilancio di una famiglia, esperienze come questa indicano una strada diversa: meno sprechi, più accesso, più comunità.