PC e smartphone al sicuro con Norton: -66% per antivirus e VPN

Per proteggere i propri dispositivi, in questo momento, la scelta più completa e vantaggiosa è rappresentata da Norton 360 Deluxe. Il servizio in questione unisce, in un unico abbonamento, l’antivirus per la rilevazione e il blocco in tempo reale delle minacce informatiche, la VPN per l’accesso a Internet nel rispetto della propria privacy, il Password Manager e 50 GB in cloud per il backup dei dati.

Da notare, inoltre, che i servizi di Norton sono attivabili su 5 dispositivi, scegliendo tra PC Windows e Mac oltre che tra smartphone e tablet con sistema operativo Android oppure con sistema operativo iOS/iPadOS.

Norton 360 Deluxe è ora disponibile con uno sconto del 66%. Grazie all’offerta in corso, infatti, l’abbonamento annuale costa 34,99 euro invece di 104,99 euro, senza alcun vincolo di permanenza alla fine del periodo promozionale di 12 mesi. In sconto c’è anche l’abbonamento biennale proposto a 79,99 euro (-60%).

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Norton.

Norton 360 Deluxe: la scelta giusta e conveniente per proteggere i propri dispositivi

Con Norton 360 Deluxe è possibile accedere a:

l’ antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche

con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche la Secure VPN , il servizio di VPN illimitata di Norton che consente di geolocalizzare la propria posizione e di navigare senza tracciamento

, il servizio di VPN illimitata di Norton che consente di geolocalizzare la propria posizione e di navigare senza tracciamento il password manager

50 GB in cloud per il backup dei propri dati

Tutti i servizi sono utilizzabili su 5 dispositivi. Norton 360 Deluxe, grazie all’offerta in corso, costa 34,99 euro per un anno, senza vincoli di alcun tipo e con una garanzia di rimborso esercitabile entro 60 giorni dall’attivazione. Bastano, quindi, meno di 3 euro al mese per una protezione completa. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

