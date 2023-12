PC HP 15s con 1 anno di Microsoft 365 a un super prezzo su Amazon

Il PC HP 15s, con incluso 1 anno di abbonamento a Microsoft 365, rientra tra le migliori offerte Amazon del giorno. Online lo troviamo in vendita a 299,99€ invece che a 379,99€, grazie allo sconto del 21% che permette di risparmiare circa 80 euro. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 60€ al mese, scegliendo l’opzione del pagamento rateale durante la fase di acquisto. Ecco il link all’offerta.

HP Laptop 15s è tra i migliori PC di fascia economica per studenti disponibili sul mercato. Tra i principali punti di forza ci sono lo schermo micro-edge e la batteria di lunga durata.

PC HP 15s in sconto del 21% su Amazon (incluso 1 anno di Microsoft 365)

Il modello in vendita su Amazon è pensato per gli studenti delle scuole medie e superiori, oltre che per i ragazzi che studiano all’università. Il motivo è semplice: la presenza del sistema operativo Windows 11 in modalità S, una versione progettata per la sicurezza e le prestazioni, che esegue esclusivamente le app di Microsoft Store.

La configurazione prevede il processore 4-core Intel Celeron N4120 (fino a 1,1 Ghz), 4 GB di RAM e un’unità SSD PCIe NVMe M.2 da 128 GB. A tutto questo si aggiunge un’autonomia di 9 ore e 30 minuti, grazie alla quale gli studenti possono lavorare fuori da casa senza interruzioni (c’è anche la ricarica rapida, che garantisce il 50% della batteria in appena 45 minuti).

L’ottimo HP Laptop 15s è in offerta a soli 299,99€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con gli abbonati Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

