PC HP 15s con Ryzen 3 e SSD da 256 GB al nuovo minimo storico (349€)

Tra le migliori offerte del giorno di casa Amazon segnaliamo quella che ha per protagonista il PC HP 15s nella configurazione con processore AMD Ryzen 3 e SSD da 256 GB, in promo a 349,99€ (nuovo minimo storico) invece di 449,99€. Se lo ordini entro questo pomeriggio arriverà a casa tua prima di Natale. Ecco il link all’offerta.

HP Laptop 15s è uno dei migliori notebook per studenti nella fascia di prezzo tra i 300,00€ e 400,00€. Merito del sistema operativo Windows 11 in modalità S, delle prestazioni al top garantite dal processore e dall’unità SSD, e dalla batteria di lunga durata con cui è possibile coprire un’intera giornata di studio.

PC HP 15s con Ryzen 3 e SSD da 256 GB al prezzo più basso di sempre su Amazon

Una delle caratteristiche chiave del PC di HP in offerta in esclusiva su Amazon è il sistema operativo Windows 11 in modalità S. Si tratta di una versione molto particolare, progettata direttamente da Microsoft per offrire una sicurezza totale del dispositivo. Con questa versione, lo ricordiamo, puoi installare le app esclusivamente dal Microsoft Store.

Per quanto riguarda invece la scheda tecnica, ti confermiamo che il modello in promozione a 349,99€ monta un processore AMD Ryzen 3 3250U che raggiunge una velocità fino a 3,5 GHz di frequenza di boost, uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, una tastiera Full Size con tastierino numerico integrato, un SSD da 256 GB e 8 GB di RAM.

Il notebook per studenti HP Laptop 15s è in offerta a 349,99€ su amazon.it, il prezzo più basso di sempre per la configurazione con AMD Ryzen 3 e SSD da 256 GB. E se sei un utente Prime beneficerai delle spese di spedizione gratuite in aggiunta alla consegna ultra-rapida, con la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a interessi zero da 70,00€ al mese.

