PC HP All-In-One da 24 pollici al MINIMO STORICO su Amazon (499,99€)

Il PC HP All-in-One 24 Desktop rientra nella lista delle migliori offerte del giorno in casa Amazon, dove è in vendita a 499,99€ invece che a 769,99€, il prezzo più basso di sempre. Volendo è anche possibile acquistarlo in comode 5 rate senza interessi a partire da 100€ al mese. Per aderire alla proposta basta scegliere l’opzione del pagamento rateale durante la fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

HP All-in-One 24 è tra i migliori computer desktop all-in-one disponibili oggi sul mercato. Tra le caratteristiche di punta si annoverano il display da 24″ con risoluzione Full HD, l’ottimo processore e le prestazioni avanzate.

PC HP All-In-One 24 Desktop in sconto del 35% su Amazon

Il modello in offerta su Amazon presenta un display da 24 pollici Full HD con tecnologia IPS antiriflesso, un processore Intel Core i3 di dodicesima generazione con frequenza fino a 4,1 GHz, insieme a 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 512 GB. A questo proposito, confermiamo che l’unità SSD è una PCIe NVMe 2280, con due slot di espansione M.2 per SSD e scheda WLAN.

Si tratta di un PC Desktop ideale per chi lavora in smart working e/o in ufficio, oltre che per gli utenti che hanno bisogno di prestazioni solide per il multitasking e i lavori creativi. Segnaliamo infine la scheda grafica Intel UHD Graphics di dodicesima generazione.

L’ottimo PC HP All-in-One 24 è in offerta a soli 499,99€ su amazon.it. Il prodotto è anche venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che godono delle spese di spedizione gratuite.