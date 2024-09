PC HP Pavilion Plus 14 a 100€ in meno: offerta limitatissima solo su Amazon

Per rendere ancora più efficiente il tuo lavoro, hai bisogno degli strumenti tecnologici giusti e cosa c’è di meglio di un pc portatile di ultima generazione? Oggi su Amazon è disponibile il pc HP Pavilion Plus 14 a soli 899 euro con uno sconto conveniente del 10%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

HP Pavilion Plus 14: tutte le specifiche tecniche del pc portatile

L’HP Pavilion Plus 14 è un pc portatile potente e super versatile, adatto alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato del sistema operativo Windows 11 Home, ottimizzato per le Suites di Microsoft, Tools, Client, Video Editing e Computer Grafica, quindi risulta particolarmente adatto a chi si dedica a progetti creativi in generale.

Inoltre il suo processore Intel Core i7-13700H raggiunge una frequenza fino a 5GHz grazie al Turbo Boost: questo vuol dire che potrai effettuare qualsiasi operazione in maniera super fluida e velocissima, oltre a lavorare simultaneamente con un numero elevato di applicazioni senza nessun problema.

Il dispositivo vanta un display OLED da 14″ con risoluzione 2,8K con la funzione di Filtro Riduzione Luce Blu e di Luminosità SDR 400 Nits per garantire immagini sempre vivide in qualsiasi condizionale ambientale, anche sotto la luce diretta del sole.

Anche la tastiera è di ultima generazione: è retroilluminata, senza tastierino numerico, con tasti realizzati in plastica riciclata e Lettore Impronte.

