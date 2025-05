Pc portatile BMAX X15 Pro in offerta pazzesca: ancora per poco su Amazon

Ti presentiamo un laptop che unisce potenza, versatilità e un prezzo incredibilmente competitivo! Parliamo del Notebook BMAX X15 Pro, oggi in offerta su Amazon a soli 234,64 euro, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale. Questo dispositivo rappresenta un’occasione da non perdere per chi desidera prestazioni elevate senza sforare il budget!

Prestazioni elevate in un design sottile

Il cuore pulsante del BMAX X15 Pro è il processore Intel Alder Lake N95, un quad-core con una frequenza turbo che arriva fino a 3,4 GHz. Questo si traduce in un’esperienza fluida, sia che tu stia lavorando su documenti complessi, navigando sul web o gestendo applicazioni impegnative. Tutto è gestito da Windows 11, il sistema operativo moderno e intuitivo che semplifica ogni operazione.

La memoria RAM da 16GB DDR4, superiore del 40% rispetto alla precedente generazione DDR3, e l’SSD da 512GB offrono una combinazione vincente per velocità e capacità di archiviazione. Se hai bisogno di più spazio, puoi espandere la memoria fino a 2TB o aggiungere 1TB tramite scheda TF, garantendo una flessibilità che pochi laptop nella stessa fascia di prezzo possono vantare.

Connettività e funzionalità che semplificano la vita

Non importa se lo utilizzi per lavoro, studio o intrattenimento, il BMAX X15 Pro è progettato per adattarsi a ogni esigenza. Le due porte USB 3.2, la porta Type-C, la Mini HDMI e lo slot per schede TF offrono un’ampia gamma di opzioni per collegare i tuoi dispositivi. Inoltre, la connettività wireless è affidata al WiFi 5 dual-band e al Bluetooth 5.0, per una connessione stabile e veloce in ogni situazione.

Per chi ama le videochiamate, il laptop è dotato di una fotocamera da 2MP, ideale per meeting online o chiamate con amici e familiari. Il display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) offre immagini nitide e colori brillanti, rendendo ogni attività un piacere per gli occhi. Inoltre, la possibilità di aprire lo schermo a 180° aggiunge un tocco di versatilità che non passerà inosservato.

Con un profilo ultrasottile di soli 5,7 mm, il BMAX X15 Pro si distingue anche per il suo design raffinato. È perfetto per chi è sempre in movimento, grazie alla batteria da 38Wh che garantisce un’autonomia di 4-5 ore, sufficiente per affrontare una giornata di lavoro o studio senza preoccupazioni.

Nella confezione troverai protezioni per tastiera in diverse lingue (italiano, tedesco, spagnolo e francese) e adattatori con spine EU e USA, un dettaglio che lo rende ideale per chi viaggia spesso. Inoltre, il pacchetto post-vendita include resi gratuiti entro 30 giorni, una garanzia di un anno e supporto tecnico a vita, per un acquisto sicuro e senza pensieri.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: il Notebook BMAX X15 Pro combina caratteristiche tecniche di alto livello, un design accattivante e un prezzo che lo rende imbattibile nella sua categoria. Acquistalo adesso su Amazon a soli 234 euro con un sconto del 13%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.