PC Portatile Windows a meno di 200€: NON si scherza!

No, non stiamo scherzando! Oggi puoi acquistare un PC portatile Windows spendendo meno di 200€. Ecco il PC AOCWEI a soli 195,49€ grazie al 15% di sconto Amazon in occasione delle offerte Black Friday. Ha un display da 14 pollici, è leggero, e costa POCHISSIMO!

Il PC portatile più economico del WEB!

Com’è possibile che esista un PC portatile ad un prezzo così basso? La magia del Black Friday pare possa questo e…molto altro! Con i suoi 14 pollici e una risoluzione ottima di 1080 P, il display di questo device è senza dubbio il vero punto di forza del notebook.

Questo fantastico display permetterà a tutti di godersi ore ed ore di intrattenimento senza tentennamenti con grande soddisfazione.

Non parliamo di caratteristiche tecniche da PC da gaming, ma sono più che sufficienti per utilizzare il computer per navigazione web, lavoro da ufficio e intrattenimento. La batteria da 5000 mAh garantisce fino a 6 ore di utilizzo continuativo senza grosse difficoltà.

Il peso è un’altra delle caratteristiche interessanti di questo PC portatile economico: parliamo di soli 1,36 kg con uno schermo in grado di ruotare fino a 180°. Questo consente di posizionare il display in modo molto comodo per la consultazione di contenuti e per mostrare slide e video a clienti o amici.

Il sistema operativo a bordo è Windows 11: super compatibile con moltissimi software e perfetto per la produttività quotidiana.

Il PC portatile economico AOCWEI costa pochissimo: solo 195,49€ al 15% di sconto! Amazon con i suoi giorni del Black Friday sta davvero riscrivendo le regole delle offerte: approfitta subito anche di questa per portarti a casa uno dei PC più economici del WEB!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.