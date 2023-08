PC portatile Lenovo in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Spesso sentiamo la necessità di portare a termine le nostre partite anche quando ci troviamo in mobilità, che sia per lavoro o per viaggio personale. È in questi casi che si sente infatti la necessità di avere con sé un PC portatile da gaming dalle prestazioni eccellenti, in grado di supportare qualsiasi tipo di videogioco a cui stiamo attualmente giocando. Proprio alla luce di questo ci viene incontro Amazon proponendoci il PC portatile Lenovo da gaming in offerta a soli 629 euro, con uno sconto di ben 70 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Il PC perfetto

Il processore Intel Core di dodicesima generazione è sicuramente la punta di diamante di questo notebook Lenovo, che risulta davvero ideale per il gaming. Esso è infatti abbinato a una scheda video Nvidia GeForce RTX Serie 30 (più precisamente la Nvidia 3050 con 4 GB dedicati), che ti assicura prestazioni eccellenti e sbalorditive anche con i videogiochi più recenti, che necessitano chiaramente di una elevatissima potenza di calcolo.

Questo ti permette di godere di alcune funzionalità molto interessanti e particolari, quali ad esempio il ray tracing di Nvidia e quant’altro, oltre che garantirti elevati frame al secondo, così da restituire un’immagine fluida e senza rallentamenti di alcun tipo. Tutto questo è senz’ombra di dubbio potenziato e supportato dagli 8 GB di RAM, che aumentano ulteriormente la potenza di questo terminale.

L’ampio display con diagonale da 16 pollici e con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) ti consente poi di godere di ogni dettaglio possibile, che tu stia giocando al tuo videogioco preferito o guardando una serie o un film sulle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato.

Il notebook è inoltre dotato di un SSD con ben 512 GB di memoria, che assicura innanzitutto una velocità senza eguali, oltre ad un’ottima capacità di archiviazione, sia per i videogiochi in digital delivery che per le tue foto e video (o eventuali documenti di lavoro) che intendi raccogliere al suo interno.

In definitiva, a poco più di 600 euro hai la possibilità di assicurarti un notebook perfetto per giocare quando sei in mobilità: ecco dunque che ti suggeriamo di acquistare il Notebook Lenovo in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero esaurirsi da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.