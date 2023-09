PC ricondizionato: il doppio sconto che ti fa risparmiare rispettando l'ambiente

Acquistare prodotti tecnologici ricondizionati (ma anche di altra natura, si pensi all’abbigliamento o all’arredamento) permette di risparmiare rispetto al prezzo imposto quando sono nuovi ma anche di rispettare l’ambiente, poiché si tratta di prodotti che pur essendo ancora utilizzabili molto spesso finiscono in discarica. O, peggio ancora, abbandonati per strada provocando inquinamento per anni. E allora, perché non approfittare del doppio sconto su questo Pc ricondizionato DELL a soli 188,91 euro!

Doppio sconto perché essendo ricondizionato lo paghi oltre la metà del suo prezzo originario, e in più potrai applicare il Coupon valido per tutto il mese di settembre, inserendo al momento dell’acquisto il codice: SETTEMBRE2023 !

PC Ricondizionato DELL: tutte le caratteristiche tecniche

Ci rendiamo conto che quando si parla di Pc ricondizionato c’è sempre il timore di ritrovarsi poi un prodotto che dopo qualche mese inizia a dare problemi. Per fortuna, il venditore offre anche una garanzia di 12 mesi! veniamo alle caratteristiche tecniche di questo modello Dell OptiPlex 7020: Capacità SSD fino a 480GB, GPU Intel HD Graphics 4600, Processore Intel Core i7 4a generazione con Velocità 3,40 GHz, Capacità RAM massima 16 GB, Sistema operativo Windows 10 Pro, Colore Nero, Capacità hard drive 480 GB, Memoria RAM 16 GB, Scheda grafica integrata/on-Board.

Parliamo inoltre di un desk molto compatto, vantando una Larghezza di 10 centimetri, Altezza 33 centimetri e una Lunghezza di 29 centimetri. Per quanto concerne la Connettività parliamo di un DisplayPort, USB 2.0, USB 3.0, VGA. Ecco invece tutte le porte previste. Sulla parte Frontale abbiamo 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x cuffie, 1 x microfono. Sulla parte Posteriore, invece: 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 2 x PS/2 (Mouse/Tastiera), 1 x VGA (Video), 2 x Display Port (Video), 1 x Porta Seriale RS-232, 1 x RJ-45 porta LAN 10/100/1000, 1 x audio IN e 1 x audio OUT. Al suo interno, infine, abbiamo: 4 X slot memoria DDR3 – non-ECC fino a 1600Mhz (4 occupati), 3 X SATA (2 occupati), 1 x PCI-Express 16x (Low Profile), 1 x PCI-Express 4x (Low Profile).

Insomma, nel complesso un buonissimo Pc per chi ha esigenze di acquistarne uno velocemente ma non vuole spendere troppo oppure chi vuole un acquisto ponderato e duraturo senza svenarsi. Tuttavia, l’offerta vale solo fino al 28 settembre e il quantitativo Pc ricondizionato DELL potrebbe anche esaurirsi prima. Approfitta dell’offerta a 188,91 euro inserendo il coupon SETTEMBRE2023 !

