PC TASCABILE per la diagnostica dell'auto: soluzione GENIALE sicura a soli 9€

Se vuoi avere sempre sott’occhio lo stato di salute della tua auto e le sue prestazioni presenti e future, questo piccolo gioiellino è l’ideale. Si tratta infatti di uno scanner per la diagnostica delle vetture che in maniera super semplice è in grado di rilevarti alcuni parametri utili. Il tutto al modico prezzo di 9€ su Amazon. Funziona con tutti i veicoli OBD2 (1996 in poi negli Stati Uniti) e veicoli EOBD (auto a benzina 2001 in poi) e diesel del 2003/2004 in poi in Europa.

Utilissimo scanner per la diagnostica dell’auto

Questo piccolo quanto eccellente scanner per lettore per la diagnosi dell’auto è infatti una potenza. Compatibile con iOS, Android, Windows e Linux, è estremamente utile per chiunque possieda un auto per diagnosticare eventuali malfunzionamenti nella vettura, come per esempio nei sensori di luce o nel quadro comandi.

L’utilizzo di questo strumento è estremamente semplice: dopo una breve fase di configurazione, sarà possibile utilizzarlo insieme all’applicazione dedicata per monitorare tutte le informazioni riguardanti la salute del veicolo. In particolare, risulterà molto utile per la ricerca e l’interpretazione dei codici di errore che, spesso, si manifestano attraverso l’accensione di spie poco chiare.

Semplicissimo da usare, basta abbinarlo in Bluetooth allo smartphone e gestirlo tramite apposita applicazione. Da Amazon puoi accaparrartelo a 8€ circa appena adesso: pochissimo!

