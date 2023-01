PC Webcam HP 320 Full HD compatibile con Chrome a meno di 23 euro su Amazon

HP ha annunciato due webcam insieme alla sua gamma di nuovi laptop per l’istruzione. La webcam HP 320 FHD e la webcam HP 325 FHD sono semplici webcam all-in-one. Entrambi presentano risoluzioni di 1080p, possono registrare video a 30 FPS e hanno angoli di visione di 66 gradi. Ognuno di essi ha anche copriobiettivo rimovibili per la privacy e può ruotare di 360 gradi. Acquistala ora su Amazon a soli 22,04€ invece di 41,99€.

Sia l’HP 320 FHD che l’HP 325 FHD sono certificate Works With Chromebook. Ciò significa che funzioneranno perfettamente con i migliori Chromebook, inclusi i nuovi HP Fortis 14 G10 e HP Fortis 11 G9 Q. Come ci si aspetterebbe, le webcam funzionano anche con Windows 10, Windows 11 e macOS.

Il design e le specifiche di HP 320 FHD e HP 325 FHD sono simili alla maggior parte delle migliori webcam sul mercato, ma ci sono un paio di elementi che spiccano. Ad esempio, la possibilità di ruotare di 360 gradi consente alle webcam di passare facilmente dall’orientamento in avanti a quello all’indietro.

Poiché le webcam sono rivolte a persone che studiano, il supporto per i Chromebook è un bel tocco. Poiché l’apprendimento ibrido è più comune, è importante disporre di una buona webcam in grado di funzionare con qualsiasi dispositivo. Grazie alla risoluzione Full HD e un microfono integrato potrai goderti al meglio questa webcam. Funziona istantaneamente e facilmente con Zoom, Microsoft Teams e altri programmi per videochat. Ricordiamo che si connette via cavo USB-A che è incluso nella confezione e che permette di sfruttare diversi tipi di dispositivi. Approfitta ora dello sconto del 48% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

