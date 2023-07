PC Wired Mouse 1000 di HP: costa poco più di un caffè ma funziona a BOMBA

Questo mouse HP 1000 è un device cablato progettato per offrire precisione e funzionalità di base a un prezzo conveniente. Il mouse è dotato di un sensore ottico che fornisce un tracciamento preciso del movimento. Questo ti consente di muovere il cursore in modo fluido e preciso sullo schermo. Il prezzo poi è ridicolo, almeno su Amazon, dove lo prendi con appena 4€ per assicurartelo e con le spedizioni gratuite via Prime.

PC Wired Mouse 1000 di HP: economico ma versatile

Il mouse ha una risoluzione di 1200 DPI (dots per inch), che determina la sensibilità del cursore. Più alto è il valore DPI, più rapidamente si muove il cursore sullo schermo. Con 1200 DPI, puoi controllare il cursore con una sensibilità adeguata per la maggior parte delle attività quotidiane.

Il mouse è dotato di tre pulsanti principali: il pulsante sinistro, il pulsante destro e il pulsante centrale (rotella di scorrimento). I pulsanti sinistro e destro sono utilizzati per le azioni standard come cliccare su icone, selezionare testo, etc. La rotella di scorrimento ti permette di scorrere rapidamente le pagine o di regolare il volume del suono (se il software lo supporta). Il dispositivo è dotato di un cavo USB con una lunghezza di 1,5 metri. Questo ti dà abbastanza spazio per collegare il mouse al tuo computer senza limitazioni di distanza.

L’HP – PC Wired Mouse 1000 ha un design ergonomico ambidestro, adatto sia per mancini che per destrorsi. La sua forma comoda ti consente di utilizzarlo per lunghi periodi di tempo senza affaticare la mano. In generale, l’HP – PC Wired Mouse 1000 offre una soluzione semplice ma funzionale per le tue esigenze di utilizzo quotidiano del mouse.

,È particolarmente adatto per l’uso ufficio, la navigazione web, la lettura di documenti e altre attività di base sul computer. Prendilo adesso su Amazon, dove lo prendi con appena 4€ per assicurartelo e con le spedizioni gratuite via Prime.

