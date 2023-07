PC Z3700 Mouse Wireless: elegantissimo, precisissimo e scontatissimo!

Tanti issimi per PC Z3700 Mouse Wireless, ma quando c’è la qualità e il super sconto è normale andar forte di superlativi! PC Z3700 Mouse Wireless è un mouse senza fili prodotto da HP, estremamente pratico, pensato soprattutto per l’ambito lavorativo in mobilità, ma che viste le sue ottime caratteristiche può essere usato anche in ambiti apparentemente diversi come il gaming. Lo sconto Amazon ci permette di dimezzare il prezzo, un bel 49%, per un carrello Amazon che pesa davvero poco, solo 11,79 euro!

Piccolo, leggero e preciso

PC Z3700 Mouse Wireless è progettato per essere portatile ed ergonomico. È sottile e leggero, rendendolo facile da riporre e trasportare. Il design curvo si adatta comodamente alla mano, riducendo l’affaticamento e offrendo un controllo accurato durante l’utilizzo. Questo è particolarmente utile per coloro che devono utilizzare il mouse per lunghe sessioni di lavoro o di gioco. Si, anche di gioco!

PC Z3700 Mouse Wireless offre un’ottima precisione e sensibilità. Utilizza un sensore ottico ad alta risoluzione per rilevare i movimenti con precisione e senza ritardi. Questo significa che il cursore si muoverà fluidamente sullo schermo, consentendoti di eseguire azioni con precisione. Qualità questa che viene assolutamente comoda per il gaming, per chi fa grafica ad alto livello o per chi, molto semplicemente, deve barcamenarsi tra decine di griglie e celle Excel!

Infine, la durata della batteria del PC Z3700 Mouse Wireless è eccezionale. Una singola batteria AA può durare fino a sei mesi: se non è Guinness dei Primati poco ci manca!

PC Z3700 Mouse Wireless è una scelta eccellente per chi cerca un mouse wireless affidabile, comodo ed efficiente. Con le sue caratteristiche avanzate, come la connessione senza fili, il design ergonomico, i pulsanti programmabili e la precisione del sensore, questo mouse offre un’esperienza di utilizzo davvero senza paragoni, che grazie al mega sconto Amazon, costa poco più di una pizza, solo 11,79 euro!

