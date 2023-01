Pellicola protettiva JETech per la PRIVACY per iPhone 12/12 Pro in promo su Amazon

Una delle cose più fastidiose e frustranti al mondo è quando qualcuno cerca di capire che sta accadendo sul tuo telefono. Ancora peggio quando si tratta di amici ficcanaso o membri della famiglia o hacker che cercano di rubare informazioni. Indipendentemente dalla situazione, puoi provare la pellicola per la privacy di JETech. La protezione per lo schermo rende legittimamente quasi impossibile per uno qualsiasi dei tanti occhi indiscreti vedere cosa c’è sullo schermo a meno che tu non voglia effettivamente mostrarlo. Acquistala ora su Amazon a soli 9,34€ il kit da 2 pellicole.

La protezione funziona applicando una pellicola anti-spia sul vetro, quindi se provi a guardare il telefono da un’angolazione laterale, le parole e le immagini vengono oscurate. Fondamentalmente, se qualcuno vuole vedere chiaramente cosa c’è sul tuo schermo, dovrebbe guardarlo direttamente.

Oltre alla sua efficacia come schermo per la privacy, la JETech Privacy Screen Protector protegge effettivamente. In alcuni benchmarks, il telefono è stato gettato da tavoli, da piccole sporgenze ed è stata capace di proteggere l’intero dispositivo.

JETech offre la protezione per lo schermo per la privacy per quasi tutti i modelli e le dimensioni di iPhone, quindi se hai un X, 11, 12 o 13, sarai in grado di acquistare la protezione che si adatta perfettamente al tuo telefono. Questo è anche il caso se hai un iPhone Pro Max o Mini, quindi anche se quella dimensione non è la più comune, sarai comunque in grado di ottenere ciò di cui hai bisogno. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

