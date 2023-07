Pendrive Philips da 64GB, costa meno di un aperitivo ma VALE UNA FORTUNA

Su Amazon trovi oggi in offerte questa ottima pendrive Philips da 64GB, USB 2.0 FM64FD70B. Al prezzo di soli 7€ hai a disposizione una soluzione pratica e affidabile per archiviare e trasferire i tuoi dati in modo sicuro. Con una capacità di archiviazione simile, infatti, avrai spazio sufficiente per memorizzare documenti, foto, video e altri file importanti.

Pendrive Philips da 64GB a prezzo WOW

La sua interfaccia USB 2.0 offre una connessione veloce e stabile, consentendoti di trasferire i tuoi file in modo rapido ed efficiente. Inoltre, la chiavetta è compatibile con la maggior parte dei dispositivi dotati di porta USB, come computer, laptop, smart TV e molto altro ancora.

La pendrive è dotata di un cappuccio protettivo che ti permette di tenere al sicuro il connettore USB quando non viene utilizzato, evitando danni accidentali o contaminazioni. Inoltre, il portachiavi incluso ti consente di portare la chiavetta sempre con te in modo comodo e pratico. Grazie alla sua alta velocità di trasferimento dati, potrai gestire facilmente i tuoi file e accedervi in modo rapido quando ne avrai bisogno.

Che tu stia lavorando, studiando o semplicemente archiviando i tuoi ricordi, la Philips Pen Drive 64GB USB 2.0 FM64FD70B sarà un compagno affidabile e conveniente. Acquista ora la Philips 64GB USB 2.0 FM64FD70B e scopri la comodità di avere una chiavetta USB con una capacità generosa e prestazioni elevate. Non perdere l’opportunità di avere a disposizione un dispositivo di archiviazione affidabile e conveniente per soddisfare le tue esigenze di memorizzazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.