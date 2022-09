Penna multifunzione 6 in 1, il gadget GENIALE che devi avere assolutamente

Un fantastico gadget che porterà molta comodità nelle vostre vite, adatto agli uomini, a qualsiasi appassionato di fai da te! La penna multifunzionale soddisfa infatti le esigenze di vita quotidiana / ufficio di chiunque. Una penna per più scopi: è infatti righello, livella, combinazione di cacciaviti piccoli, penna stilo, penna grafica e pennino touch! Un gadget incredibile e super utile che oggi puoi fare tuo con appena 11 euro tutto incluso, anche le spese di spedizione.

Penna multifunzione, il gadget GENIALE che devi avere assolutamente

Questa penna multifunzione, come accennato qualche riga sopra, è il gadget GENIALE che devi avere assolutamente perché fornisce un’esperienza di scrittura fluida. Puoi scrivere comodamente in mano e goderti ore di esperienza di scrittura senza esercitare pressione sui polsi o sulle mani. Ma va bene anche come penna touch per smartphone e tablet. Può muoversi infatti agevolmente in qualsiasi direzione tu voglia sui display ed è compatibile con tutti i dispositivi touch screen capacitivi.

E quando hai bisogno di prendere delle misure o dover tracciare delle linee recise nessun problema: in un attimo si trasforma in righello in centimetri e pollici o in livella a bolla incorporata, così non appenderai mai foto irregolari a casa o quando lavori di nuovo. Infine se hai bisogno di dover lavorare con delle viti, ecco che rimuovendo l’estremità dello stilo appare la punta di un cacciavite a due facce. Grazie alla doppia estremità, una a croce e una scanalata, puoi avvitare tutto quello che vuoi.

Ricapitolando ecco cosa otterrai 6 pratiche funzioni in una penna:

Combinazione di cacciaviti piccoli (a croce, con intaglio e “tipo” Phillips)

Stilo

Penna a sfera

Penna touch

Livella

Metro

Capisci perché insistiamo nel dirti che questo è il gadget GENIALE che devi avere assolutamente e che oggi puoi fare tuo con appena 11 euro tutto incluso, anche le spese di spedizione.

