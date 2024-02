Penna per iPad a meno di 15€: da non CREDERE!

Apple Pencil costa troppo vero? Ecco il prodotto che può sostituirla e che costa una vera e propria miseria! Si tratta di una penna per iPad alternativa a Apple Pencil che funziona proprio come l’originale! Il brand è Tomorsi e il prezzo è ridicolo! Solo 14,70€ grazie alla promo Amazon che la sconta del 5%. Un prezzo bassissimo per un prodotto che si propone come l’alternativa più economica al prodotto blasonato di Apple.

L’alternativa: ecco la penna per iPad che costa pochissimo!

Quando pensiamo ai prodotti Apple, di solito, pensiamo a prodotti particolarmente costosi. Se consideriamo il prezzo di Apple Pencil di prima e di seconda generazione, i prezzi possono anche andare oltre i 100€.

Ecco quindi che, come sempre, il mercato permette di intercettare alcune alternative che, di fatto, permettono di risparmiare. Una di queste è disponibile oggi in super sconto Amazon! Costa pochissimo e promette grandi prestazioni.

Si tratta di una Pencil compatibile con tutti gli iPad più recenti: sia con iPad di decima generazione che gli ultimi Pro. La penna ha le stesse sembianze di Apple Pencil 2, si può collegare magneticamente ad iPad, ma si carica attraverso la porta USB-C. La batteria è estremamente longeva e, grazie alle sue caratteristiche, è perfetta non solo per prendere appunti, ma anche per disegni e schizzi sui programmi per iOS appositi.

Oltre alla punta già installata sulla penna, in confezione troverete un cavetto USB-C e due punte di ricambio.

Ovviamente non aspettatevi le stesse identiche prestazioni del prodotto originale, ma per il prezzo al quale è venduto, è un accessorio da avere assolutamente.

Acquista subito l’alternativa perfetta ad Apple Pecil: non solo costa pochissimo, ma oggi è anche in super sconto Amazon! Il prezzo è di soli 14,70€ grazie al ribasso del 5%! Compra ora questa penna per iPad e non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.