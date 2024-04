Penna USB-C per computer e smartphone: 128 GB in sconto SanDisk!

File e dati sono sempre più importanti. Per questa ragione, i produttori di accessori per lo storage come SanDisk hanno iniziato a proporre soluzioni molto versatili in grado di adattarsi sia ai tradizionali computer con porte USB-A che ai più recenti smartphone e tablet con la porta USB-C. Ecco quindi la penna SanDisk USB-C da 128 GB in super sconto Amazon! Questa penna è dotata di entrambi i connettori A e C ed è quindi in grado di collegarsi a tutti i tuoi device senza problemi. Il prezzo per la variante Lavender è di soli 18,16€ grazie allo sconto del 27%. Approfittane subito!

Ecco la penna USB-C più conveniente che puoi acquistare!

Dotata di connettori USB di tipo C e A, questa penna USB-C integra una memoria di ben 128 GB. È progettata per funzionare senza problemi sia con gli ultimi smartphone e tablet che con i computer. La capacità di 128GB offre molto spazio per archiviare foto, video, musica e documenti, rendendola perfetta per lavoro, studio e tempo libero.

Ottime inoltre le caratteristiche tecniche: la velocità di lettura fino a 400 MB/s garantisce trasferimenti dati rapidi, permettendo di spostare file pesanti in pochi secondi.

Il design di questa penna USB-C è molto sobrio e in pieno stile SanDisk. Il colore Lavender è senza dubbio molto vicino al mondo tech di cui fa parte questo accessorio. Il corpo è realizzato in plastica rigida, molto resistente.

Approfitta dello sconto del 27% e porta a casa la SanDisk 128GB Ultra Dual Drive Go a soli 18,16€ su Amazon. Ottimo device per tutti coloro i quali hanno sempre necessità di avere a portata di mano i propri file.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.