Pensione, se sei nato in questo anno cambia tutto: come l'età modifica (di molto) l'assegno

Una dinamica che rende centrale non solo la durata del lavoro, ma anche il livello delle retribuzioni percepite nel tempo.

Secondo le analisi recenti richiamate anche dall’INPS, il futuro della pensione sarà sempre più determinato da fattori individuali: stipendi, continuità lavorativa e soprattutto età di uscita dal mondo del lavoro. In questo scenario, la data di nascita e l’anno di inizio attività lavorativa diventano elementi chiave per capire quanto si riceverà una volta raggiunta la pensione.

Un sistema sempre più legato ai contributi versati

Il metodo contributivo si basa su un principio semplice: ciò che si riceve dipende da ciò che si è versato. Ogni lavoratore accumula nel tempo un “montante”, cioè una somma complessiva dei contributi previdenziali accantonati nel corso della carriera.

Una quota significativa dello stipendio lordo viene destinata ogni anno alla previdenza obbligatoria, arrivando mediamente a circa un terzo della retribuzione complessiva considerando anche la parte a carico del datore di lavoro. Questo capitale virtuale viene poi rivalutato nel tempo e trasformato in pensione attraverso specifici coefficienti.

Il risultato finale dipende quindi da due variabili fondamentali: la dimensione del montante e il momento in cui si decide di andare in pensione.

L’età di uscita cambia in modo decisivo l’assegno

Uno degli elementi più rilevanti del sistema è il meccanismo dei coefficienti di trasformazione, che aumentano con l’età di pensionamento. In pratica, più si rimane al lavoro, più alto sarà l’importo mensile della pensione.

A parità di contributi accumulati, anticipare l’uscita anche di pochi anni può comportare una riduzione significativa dell’assegno finale. Al contrario, posticipare il pensionamento permette di ottenere un incremento sensibile della rendita mensile.

Questo meccanismo è pensato per rendere sostenibile il sistema previdenziale e incentivare la permanenza nel mercato del lavoro.

Il livello della futura pensione dipende anche dal reddito percepito durante la vita lavorativa. Un lavoratore con una retribuzione costante e medio-alta può arrivare a un assegno sensibilmente superiore rispetto a chi ha avuto stipendi bassi o periodi di discontinuità contributiva.

Le simulazioni mostrano differenze molto ampie: carriere stabili e ben retribuite possono garantire assegni mensili elevati, mentre percorsi lavorativi frammentati portano spesso a importi decisamente più contenuti.

In questo contesto, il sistema contributivo riflette in modo diretto l’andamento della carriera individuale, senza meccanismi di compensazione automatica.

Il metodo contributivo si applica integralmente a chi ha iniziato a lavorare dopo la metà degli anni ’90, mentre per le generazioni precedenti vale un sistema misto. Con il passare del tempo, però, sempre più lavoratori saranno interamente soggetti al modello contributivo, rendendo ancora più determinante il legame tra contributi versati e pensione futura.

Il futuro della pensione sarà sempre più legato a variabili personali e meno a calcoli standardizzati. Retribuzione, continuità lavorativa ed età di uscita diventano i fattori decisivi per determinare l’importo dell’assegno finale, in un sistema che premia chi ha carriere lunghe e ben retribuite.