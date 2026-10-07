Pensioni e aumenti, con i conguagli c'è la maggiorazione effettiva: la data chiave è il 20 novembre

La verifica dei conguagli sulle pensioni torna al centro dell’attenzione, con una data di novembre che può chiarire definitivamente gli importi della perequazione 2026.

Il passaggio riguarda il confronto tra inflazione provvisoria e dato definitivo utilizzato dall’INPS per adeguare gli assegni. Per molti pensionati sarà quindi importante controllare il cedolino di fine anno e capire cosa comporta davvero il 20 novembre. Il meccanismo, però, è diverso da un nuovo bonus.

Indice FOI definitivo all’1,4%: il calcolo che azzera arretrati e trattenute

Il sistema della rivalutazione delle pensioni funziona così: prima l’INPS applica un indice provvisorio, poi quel numero viene confrontato con l’inflazione definitiva certificata dall’ISTAT. Per il 2026 l’aumento partito da gennaio è stato del +1,4%, calcolato sull’andamento dell’indice FOI, cioè l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi.

Il dato definitivo ora conferma la stessa percentuale: 1,4%. Il risultato è lineare: differenza zero. Nessun conguaglio a credito, nessun conguaglio a debito. Per chi aspettava una maggiorazione nel cedolino di fine anno, la risposta è secca: l’assegno ricevuto nel corso del 2026 era già corretto ai fini della perequazione automatica. “Quando provvisorio e definitivo coincidono, non scatta alcuna voce aggiuntiva”, spiegano di solito i patronati quando controllano i cedolini. Una frase tecnica, certo, ma dagli effetti molto concreti.

20 novembre 2026, la data chiave: cosa chiude davvero nella perequazione

Il 20 novembre 2026 viene indicato come uno snodo perché rientra nel calendario amministrativo con cui si chiude il quadro della perequazione pensionistica e si preparano gli importi dell’anno successivo. Non è però una data da segnare sul calendario aspettandosi automaticamente un accredito. Serve a mettere in fila i dati, verificare eventuali differenze e trasformarle nelle istruzioni che l’INPS userà per aggiornare le pensioni. In questo caso, però, la differenza non c’è. Zero.

Da qui nasce l’equivoco che spesso gira tra gruppi social, messaggi WhatsApp e pagine non ufficiali: si parla di conguaglio e molti pensano subito a un pagamento extra. Ma il conguaglio pensioni 2026 è solo il confronto tra stima e dato reale. Se la stima era giusta, come accade con l’inflazione FOI all’1,4%, non cambia nulla. Per i pensionati, la notizia è questa: gli importi già ricevuti restano confermati.

Cedolino INPS e 2027: cosa controllare e cosa aspettarsi adesso

Chi vuole verificare la propria posizione può consultare il cedolino pensione INPS nell’area personale del portale, entrando con SPID, CIE o CNS. Le voci da controllare sono l’importo lordo, il netto pagato, le trattenute fiscali e l’eventuale presenza di indicazioni legate alla perequazione. In caso di dubbi, soprattutto per assegni integrati al minimo o trattamenti composti da più voci, può essere utile rivolgersi a un CAF o a un patronato. Spesso basta stampare il cedolino e farlo leggere allo sportello per chiarire tutto.

Per nuovi aumenti bisognerà guardare al 2027, quando il prossimo adeguamento dipenderà dall’inflazione registrata nel 2026 e dalle scelte del Governo nella legge di bilancio. Fino ad allora, sulle pensioni di fine 2026 non sono attesi arretrati da perequazione. La data chiave resta tecnica, non un appuntamento con un bonus.