Nel cedolino delle pensioni di dicembre 2026 alcuni beneficiari troveranno importi diversi dal solito, tra tredicesima, possibili somme aggiuntive e minori trattenute fiscali di fine anno.

Il pagamento è indicato per martedì 1° dicembre, sia per gli accrediti bancari sia per quelli effettuati tramite Poste Italiane. Oltre alla tredicesima, per chi possiede determinati requisiti possono essere previsti la quattordicesima e un importo aggiuntivo destinato alle pensioni più basse. Intanto resta aperta la discussione sulla manovra 2027, con possibili cambiamenti ai requisiti di accesso e alla rivalutazione degli assegni.

Pensioni, pagamento il 1° dicembre: accrediti, Poste e ritiro in contanti

Il pagamento della pensione di dicembre 2026 è fissato per martedì 1° dicembre. La data vale sia per chi riceve l’importo tramite Poste Italiane, sia per chi ha scelto l’accredito sul conto corrente bancario. Nessun calendario separato, quindi, tra banca e Poste: un dettaglio che rende più semplice orientarsi, soprattutto per chi controlla il saldo nei primi giorni del mese.

Negli uffici postali più piccoli, come spesso accade sotto Natale, potrebbero formarsi code già dal mattino. Per chi ha un conto Poste resta possibile ritirare in contanti fino a 1.000 euro netti, una soglia utile a chi preferisce gestire le spese di fine anno senza carte o strumenti digitali. L’importo preciso va comunque controllato nel cedolino pensione, disponibile online con SPID, CIE o CNS, oppure attraverso un patronato, come ricorda l’INPS nelle sue schede di servizio.

Tredicesima, quattordicesima e bonus da 154,94 euro: chi li riceve

Nel cedolino di dicembre entra innanzitutto la tredicesima pensione. Spetta per intero a chi è pensionato da gennaio 2026; chi invece ha iniziato a prendere la pensione durante l’anno riceve una cifra calcolata sui mesi maturati. Restano fuori, tra gli altri, i beneficiari di Ape sociale, che non è una pensione vera e propria ma un’indennità ponte verso la vecchiaia.

A dicembre può arrivare anche la quattordicesima, ma solo per chi ha maturato i requisiti nella seconda parte dell’anno o è diventato pensionato nel 2026. Servono almeno 64 anni e un reddito non superiore a 15.908,10 euro annui, cioè due volte il trattamento minimo. L’importo, secondo le tabelle INPS, va da 336 a 655 euro, in base ai contributi versati e alla fascia di reddito.

Per le pensioni basse è previsto anche l’importo aggiuntivo fino a 154,94 euro, riconosciuto in automatico: spetta per intero fino a 7.954,05 euro annui di pensione e poi cala fino alla soglia di 8.108,99 euro. Pesano anche i redditi complessivi: 11.931,08 euro per il pensionato solo, 23.862,15 euro per la coppia. A dicembre, inoltre, non vengono trattenute le addizionali comunali e regionali: per questo l’accredito può risultare più alto del previsto.

Pensioni 2027, nuovi requisiti e manovra: cosa può cambiare

Dal 1° gennaio 2027 scatteranno gli adeguamenti legati alla speranza di vita, già indicati dall’INPS. La pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e 1 mese, per poi arrivare a 67 anni e 3 mesi nel 2028. Per la pensione anticipata serviranno 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, con una finestra di tre mesi prima del pagamento. La Quota 41 per lavoratori precoci passerà invece a 41 anni e 1 mese.

Resta aperto il capitolo della legge di bilancio 2027, ancora in discussione alla Camera. Il testo prevede una stretta sulla rivalutazione delle pensioni più alte, con sei fasce e copertura piena fino a quattro volte il minimo, pari a circa 2.447,4 euro sulla base dei valori 2026. Per la parte oltre dieci volte il minimo, la rivalutazione scenderebbe fino al 32%, con un risparmio stimato in circa 1,4 miliardi l’anno.

Più incerta la partita sull’uscita a 64 anni: il fondo indicato è da 850 milioni l’anno per il triennio 2027-2029, ma nella maggioranza si discute ancora su come usarlo. La Lega, con Claudio Durigon, spinge per una nuova Quota 100 a 64 anni e 36 di contributi. Confermata invece, nel testo attuale, l’Ape sociale 2027 a 63 anni e 6 mesi. Resta prorogato anche il bonus Giorgetti per chi matura i requisiti della pensione anticipata e decide di restare al lavoro.