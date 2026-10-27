Pensioni, ora il montante contributivo cambia proporzionalmente l'assegno

I nuovi coefficienti di trasformazione, fissati dal decreto direttoriale del 16 ottobre 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, saranno più bassi. Tradotto: a parità di contributi versati, lo stesso montante darà una pensione annua lorda più leggera e quindi un assegno pensionistico più basso.

Il decreto del Ministero del Lavoro, firmato il 16 ottobre 2026, aggiorna i coefficienti di trasformazione per il biennio 2027-2028. Sono i valori che l’Inps usa per trasformare il montante contributivo individuale — cioè i contributi accumulati e rivalutati durante la vita lavorativa — nella pensione annua lorda.

L’aggiornamento arriva ogni due anni e tiene conto anche della speranza di vita. Il principio è semplice: se, in media, le pensioni devono essere pagate più a lungo, il coefficiente tende a scendere. Sembra un passaggio tecnico, ma l’effetto è molto concreto. Con gli stessi contributi, l’importo mensile può diminuire.

Dal confronto con il biennio precedente emerge che i coefficienti 2027-2028 sono più bassi rispetto a quelli del 2025-2026. In tabella la differenza può sembrare minima, fatta di decimali. Ma quando quei decimali si applicano a montanti da centinaia di migliaia di euro, il risultato si vede. Ed entra direttamente nell’assegno del pensionato.

Chi rischia un assegno più basso: contributivi puri e sistema misto

La novità riguarda soprattutto chi ha una pensione interamente contributiva. Parliamo dei lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Per loro tutto l’assegno viene calcolato con il metodo contributivo: contributi versati, rivalutazione del montante e coefficiente legato all’età in cui si lascia il lavoro.

Consulenza su tabelle e calcoli previdenziali: l’immagine richiama l’impatto dei nuovi coefficienti sulle pensioni dal 2027.

Sono interessati anche i lavoratori con sistema misto, ma solo per la quota calcolata con il contributivo. Chi ha contributi prima del 1996 può infatti avere una parte di pensione con il vecchio sistema retributivo e una parte con il contributivo. I nuovi coefficienti toccano questa seconda parte, non quella già legata alle vecchie regole.

Resta decisiva l’età di uscita. Più si va tardi in pensione, più alto è il coefficiente. Chi lascia a 67 anni, per esempio, ha un parametro migliore rispetto a chi esce a 62 anni. Dal 2027, però, entrambi dovranno fare i conti con valori meno favorevoli rispetto al biennio precedente.

Perché con lo stesso montante la pensione scende

Il calcolo non è complicato. L’Inps prende il montante contributivo, lo moltiplica per il coefficiente previsto per l’età di pensionamento e ottiene la pensione annua lorda. Da lì si arriva all’importo mensile, di solito diviso in tredici mensilità. Nessun meccanismo nascosto, quindi. Ma anche una piccola variazione può pesare.

Se il coefficiente scende, scende anche l’assegno. Un lavoratore con lo stesso montante, la stessa età e la stessa decorrenza, ma in pensione nel biennio 2027-2028 invece che nel 2025-2026, può ritrovarsi con una pensione annua più bassa. Non perché abbia versato meno contributi. Semplicemente perché è cambiato il parametro che trasforma quei contributi in rendita.

La differenza si nota di più per chi ha un montante contributivo elevato. Su importi più bassi, lo scarto mensile può fermarsi a pochi euro. Su carriere lunghe, continue e con stipendi medio-alti, invece, il calo diventa più visibile. In sostanza, il coefficiente non cambia i contributi già versati: cambia quanto rendono al momento della pensione.

Quanto può cambiare l’assegno: esempi per età e montante

Per capire l’impatto dei coefficienti più bassi dal 2027, basta un esempio. Con un montante contributivo di 250.000 euro, una riduzione del coefficiente di pochi centesimi di punto può valere alcune decine di euro lordi in meno all’anno. Se lo scarto fosse di 0,05 punti percentuali, la perdita sarebbe di circa 125 euro lordi annui, cioè poco meno di 10 euro lordi al mese su tredici mensilità.

Con un montante più alto, ad esempio 400.000 euro, lo stesso scarto pesa di più: circa 200 euro lordi all’anno, pari a poco più di 15 euro lordi al mese. Sono esempi indicativi, utili per capire il meccanismo. L’importo reale dipende sempre dal coefficiente applicato all’età di uscita e dalla posizione assicurativa di ciascun lavoratore.

L’età resta il punto chiave. Chi esce prima, per esempio a 62 o 63 anni, usa un coefficiente più basso rispetto a chi arriva ai 67 anni della pensione di vecchiaia. Chi può rinviare ancora, dove le regole lo consentono, beneficia di un parametro più alto. Dal 2027, però, tutta la curva si abbassa: le differenze tra le età restano, ma partono da una base meno conveniente.

Per questo molti lavoratori vicini alla pensione chiederanno una simulazione aggiornata prima di fare domanda. Patronati, consulenti del lavoro e servizi online dell’Inps potranno verificare decorrenza, montante e metodo di calcolo. In alcuni casi, anche pochi mesi di differenza possono incidere sull’assegno pensionistico per tutta la vita.