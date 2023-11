Pentola elettrica INTELLIGENTE Crockpot a cottura lenta: piatti gustosi, consumi ridotti (89€)

Se sei alla ricerca di un modo conveniente per preparare pasti deliziosi e succulenti senza dover passare ore ai fornelli, la Crock-Pot Slow Cooker da 7.5 litri è la risposta alle tue esigenze culinarie. Con una capacità extra large, funzioni di cottura personalizzabili e affidabilità della marca Crock-Pot, questa pentola per cottura lenta è progettata per soddisfare le esigenze di famiglie numerose o per creare abbondanti porzioni per congelare.

E oggi può essere tua a un prezzo decisamente super vantaggioso: in occasione del Black Friday Amazon te la sconto del 24% e vende al prezzo di 89€ con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime. Un affare TOP.

Crock-Pot Slow Cooker da 7.5 litri: ampia e risparmiosa

Perfetta per riunioni familiari, cene con gli amici o per preparare pasti in anticipo, la pentola offre due impostazioni di cottura, consentendoti di personalizzare la preparazione dei tuoi piatti. Dalle zuppe ai ragù, puoi regolare la temperatura in base alle tue esigenze. La funzione Warm automatica mantiene il cibo alla temperatura ideale fino al momento di servire. La tecnologia di cottura lenta permette di estrarre al meglio i sapori degli ingredienti, garantendo che ogni boccone sia succulento e saporito.

La ceramica interna mantiene uniformemente la temperatura, creando piatti deliziosi e cotti alla perfezione. Con la funzione di spegnimento automatico, puoi goderti la comodità di cucinare lentamente senza preoccuparti di lasciare il fornello acceso. La Crock-Pot si spegne automaticamente quando il cibo è pronto, garantendo sicurezza e tranquillità.

Con una potenza di 230W, la Crock-Pot offre prestazioni eccellenti risparmiando energia: goditi la comodità della cottura lenta senza preoccuparti di un aumento significativo della bolletta energetica. Con la Crock-Pot Slow Cooker da 7.5 litri, la tua cucina si riempirà di aromi deliziosi e i tuoi pasti saranno preparati con facilità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.