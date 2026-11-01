Per chi è previsto l'obbligo di registrare la linea telefonica entro novembre

L’obiettivo dichiarato è chiaro: ridurre l’uso anonimo delle SIM in frodi, furti d’identità e altri reati. La procedura, partita ad agosto e organizzata in base all’ultima cifra del numero, si può fare online oppure nei centri di assistenza degli operatori telefonici. Chi salta la scadenza rischia la sospensione della linea. La riattivazione, però, resta possibile una volta completata la registrazione.

Per novembre 2026, la CRT ha fissato due date da tenere d’occhio. Chi ha un numero di cellulare che termina con 6 deve completare la registrazione entro il 15 novembre. Per le linee che finiscono con 7, invece, il termine è il 30 novembre. Il criterio è semplice: conta l’ultima cifra del numero. Ma la regola è rigida.

La misura riguarda le linee mobili che non risultano ancora collegate in modo completo all’identità dell’intestatario. Secondo l’autorità, associare ogni numero a una persona serve a limitare l’uso di SIM non identificate per attività illecite, soprattutto frodi telefoniche e furti d’identità. Non si tratta quindi di una scelta facoltativa per chi rientra nel calendario.

Il programma è partito nei mesi scorsi e proseguirà con la stessa logica numerica. Per questo molti operatori stanno invitando i clienti a controllare per tempo la propria posizione, senza ridursi agli ultimi giorni. Una dimenticanza, in questo caso, può pesare: la linea può essere bloccata.

Procedura online o allo sportello: documenti, verifica dell’identità e dati biometrici

La registrazione della linea telefonica può essere fatta online, attraverso il portale indicato dalla CRT all’indirizzo registratulinea.crt.gob.mx, oppure di persona in un Centro Assistenza Clienti del proprio operatore. Sul sito, l’utente deve scegliere la compagnia telefonica, inserire il numero da registrare e seguire i passaggi per la verifica.

Un cliente consegna smartphone e documento allo sportello per la verifica dell’identità e la registrazione della linea mobile.

La procedura digitale richiede il caricamento di una foto fronte e retro di un documento d’identità ufficiale. Poi arriva il controllo tramite la fotocamera del cellulare, con istruzioni guidate sullo schermo per verificare che chi sta completando la pratica sia davvero la persona indicata nel documento. Un passaggio rapido, almeno sulla carta. Per chi ha meno dimestichezza con questi strumenti, però, può non essere così immediato.

Chi preferisce lo sportello deve presentarsi al centro clienti dell’operatore con un documento valido. Sarà il personale incaricato a inserire i dati nel sistema e a raccogliere gli elementi richiesti, compresi i dati biometrici previsti dalla procedura. Il consiglio ripetuto dagli addetti è sempre lo stesso: portare un documento leggibile e aggiornato, soprattutto nei giorni in cui l’afflusso è maggiore.

La CRT ricorda che la registrazione può essere completata sia a distanza sia di persona, anche per evitare code e lasciare agli utenti la possibilità di scegliere il canale più comodo. Resta però un punto fondamentale: i dati devono essere corretti. Un errore nel numero, nel documento o nella verifica dell’identità può rallentare la pratica.

Cosa succede in caso di mancata registrazione: sospensione e riattivazione della linea

Chi non completa la registrazione della linea mobile entro la data prevista va incontro alla sospensione del servizio telefonico. In pratica, la SIM non potrà essere usata per le normali comunicazioni. Il blocco può quindi riguardare chiamate, messaggi e servizi collegati al numero. Non si parla di una sanzione economica, almeno secondo le informazioni diffuse, ma di uno stop operativo della linea.

La sospensione, però, non comporta la cancellazione definitiva dell’utenza. L’utente potrà chiedere la riattivazione della linea dopo aver completato la procedura con il proprio operatore. Solo a quel punto il numero tornerà utilizzabile, secondo le modalità indicate dalla compagnia telefonica.

Durante il periodo di blocco, in base alle indicazioni riportate, la linea sospesa potrà essere usata solo per contattare i servizi di emergenza. È un aspetto importante, perché resta garantita la possibilità di effettuare chiamate essenziali anche senza registrazione completa. Per tutto il resto, però, bisognerà mettersi in regola.

Gli operatori telefonici avranno quindi un ruolo decisivo, sia prima sia dopo la scadenza. In caso di dubbi, la cosa più semplice è verificare direttamente con la propria compagnia se la linea risulta già associata a un’identità valida o se serve un nuovo passaggio di conferma.

Esenzioni previste: SIM senza servizi voce o SMS, linee istituzionali, minori e piani già registrati

Non tutte le utenze rientrano nell’obbligo di registrazione delle linee telefoniche. Le linee guida citate dalla CRT escludono prima di tutto i numeri legati a SIM che non possono effettuare chiamate vocali, inviare SMS o gestire comunicazioni via Internet. In sostanza, schede prive delle funzioni tipiche di una normale linea mobile.

Sono esentate anche alcune linee istituzionali, comprese quelle usate da strutture governative, servizi di emergenza e servizi ai cittadini. In questi casi, la natura dell’utenza e i sistemi di identificazione già esistenti rendono non necessario il passaggio previsto per gli utenti privati.

Per i minori, invece, la responsabilità della procedura spetta ai genitori o ai tutori legali. Saranno loro a dover completare la registrazione quando la linea rientra tra quelle soggette all’obbligo. A seconda delle regole applicate dal singolo operatore, potrebbero servire documenti aggiuntivi.

Infine, secondo le indicazioni diffuse, sono esclusi anche i clienti con piani tariffari per dispositivi mobili o alcune linee prepagate per cui l’azienda abbia già registrato i dati al momento della sottoscrizione del servizio. Meglio comunque controllare: non tutte le posizioni amministrative sono uguali e, prima delle scadenze del 15 e del 30 novembre, una verifica può evitare la sospensione del numero.