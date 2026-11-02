Per evitare ritardi quando parti questi sono i dispositivi tech che dovresti lasciare a casa

Il timore è sempre lo stesso: surriscaldamento, incendio, oppure oggetti che non si riescono a verificare prima dell’imbarco. Vale per chi viaggia per lavoro, per i turisti, per i creator con borse piene di attrezzatura video e, più in generale, per chi porta con sé laptop, smartphone, fotocamere, power bank o batterie di ricambio. La TSA lo chiarisce nelle sue indicazioni operative: non si tratta di bloccare l’elettronica, ma di ridurre i rischi a bordo, dove anche un piccolo principio d’incendio può diventare un problema serio.

Le batterie agli ioni di litio sono tra gli oggetti che finiscono più spesso sotto la lente della Transportation Security Administration, l’agenzia federale che si occupa della sicurezza negli aeroporti americani. Il motivo è tecnico, ma molto concreto: una batteria vecchia, rovinata, difettosa o esposta al calore può surriscaldarsi e, nei casi peggiori, prendere fuoco.

Ecco perché anche un vecchio MacBook, un power bank gonfio o una batteria di scorta con l’etichetta illeggibile possono far partire controlli più lunghi. La TSA, però, non mette tutto sullo stesso piano. Un telefono, un tablet, una fotocamera o un laptop in buone condizioni passano di solito senza problemi, se rispettano le regole. Diverso è il caso di una batteria che sembra danneggiata, oppure quando il passeggero non sa dire capacità, tipo o uso previsto. A quel punto l’agente può chiedere spiegazioni. E la fila, inevitabilmente, rallenta.

Bagaglio a mano o stiva: cosa prevede la TSA per laptop, smartphone, fotocamere e batterie di scorta

Per i dispositivi con batterie agli ioni di litio già montate — quindi smartphone, laptop, tablet, videocamere e macchine fotografiche — la TSA indica il trasporto nel bagaglio a mano. Il motivo è semplice: in cabina si può controllare subito l’oggetto e intervenire più in fretta se qualcosa non va. Le batterie di scorta, invece, non devono finire in stiva.

Dispositivi elettronici e power bank in una vaschetta ai controlli di sicurezza aeroportuali, tema delle verifiche TSA in viaggio.

Vanno portate a bordo, protette dai cortocircuiti e sistemate con un minimo di ordine. Un accorgimento banale, ma spesso dimenticato, è coprire i contatti o usare custodie separate. La regola generale citata dalla TSA fissa limiti precisi per le batterie di ricambio al litio: per molte ricaricabili conta la capacità in wattora, indicata di solito con la sigla Wh sull’etichetta. Il limite ordinario è 100 Wh per batteria.

Per le batterie al litio metallico si guarda anche al contenuto di litio, che non deve superare 2 grammi. Se l’etichetta è rovinata o il dato non si legge, il controllo può complicarsi. Il consiglio che torna spesso dalle compagnie aeree è sempre lo stesso: meglio verificare prima di partire.

Batterie richiamate, danneggiate o troppo potenti: quando serve il via libera della compagnia

Un discorso a parte riguarda le batterie richiamate dal produttore. Se una batteria è stata richiamata per rischio di surriscaldamento o incendio, la TSA può impedirne il trasporto anche se si trova dentro un dispositivo che, all’apparenza, funziona. Prima di arrivare in aeroporto conviene quindi controllare il sito del produttore: Apple, Dell, HP e altri marchi hanno pubblicato nel tempo avvisi su modelli specifici.

Bastano pochi minuti a casa per evitare discussioni al varco. Poi ci sono le batterie più potenti, quelle usate da chi viaggia con attrezzatura video professionale, droni autorizzati, luci portatili o sistemi audio. In questi casi il limite dei 100 Wh può essere superato, ma non significa che sia tutto vietato.

Alcune batterie possono viaggiare nel bagaglio a mano con l’approvazione della compagnia aerea, entro limiti e quantità stabiliti dalle norme applicate dal vettore. In pratica: la TSA controlla, la compagnia autorizza. Per questo è prudente scrivere o telefonare prima del volo e conservare la risposta. Al check-in può fare la differenza.

Dispositivi che non si accendono e fuel cell: gli altri casi che possono fermare il passeggero

Non sono solo le batterie al litio a creare intoppi. La TSA può chiedere al passeggero di accendere un dispositivo elettronico — un telefono, un computer, un tablet — per verificare che sia davvero ciò che sembra. Se non si accende perché è scarico o guasto, può essere sottoposto ad altri controlli o, in alcuni casi, non essere ammesso oltre il checkpoint.

Questo non significa che gli agenti leggano file, foto o messaggi: il controllo riguarda il funzionamento dell’oggetto, non i contenuti personali. Resta però un dettaglio pratico: una schermata di blocco con informazioni sensibili può essere vista da chi si trova accanto. Meglio tenerlo presente. Più raro, ma previsto dalle regole, è il caso delle fuel cell e delle cartucce di ricambio usate per alimentare elettronica portatile.

La TSA consente in genere il trasporto solo nel bagaglio a mano, non in stiva, e permette un numero limitato di cartucce di scorta. Devono avere etichette chiare sul tipo di combustibile e sull’idoneità al trasporto aereo. Sono oggetti poco comuni per il viaggiatore medio, ma non per tecnici o professionisti in trasferta. Alla fine, la regola pratica resta una: controllare capacità, etichette e condizioni dei dispositivi prima di partire. Meglio farlo sul tavolo di casa che davanti a un agente, con la fila dietro e l’imbarco già aperto.