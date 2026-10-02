Per farlo in officina devi spendere una fortuna, con questo gadget di LIDL te lo fai a casa praticamente con pochi euro

Il punto è molto pratico: una semplice lettura dei codici errore dal meccanico può costare, mentre il dispositivo è indicato sulla pagina prodotto a 41,99 euro Iva inclusa. Non prende il posto dell’officina, questo va detto subito. Però può dare una prima indicazione. E, qualche volta, evitare un viaggio inutile.

Il lettore OBDII Lidl si collega alla presa di diagnosi dell’auto, quella usata anche in officina per leggere i dati elettronici del veicolo. Secondo quanto riportato da Lidl, l’ULTIMATE SPEED USOBD A1 supporta i protocolli OBDII ed EOBD ed è compatibile con veicoli europei, americani e asiatici dotati di sistema adatto. In concreto, quando la centralina registra un’anomalia — per esempio legata al motore o ad altri sistemi controllati dall’elettronica — il lettore può mostrare il relativo codice guasto.

La funzione più immediata è proprio questa: leggere i DTC, i Diagnostic Trouble Codes, cioè i codici che segnalano una possibile anomalia. L’apparecchio ha anche una funzione di ricerca che aiuta a capire il significato del codice mostrato, utile soprattutto per chi non mastica sigle e numeri.

Il ragionamento di molti automobilisti, davanti alla spia di avaria motore, è semplice: “Almeno capisco se devo fermarmi subito o se posso chiamare il meccanico con qualche informazione in più”. Ed è qui che il dispositivo può servire: non fa una diagnosi completa, ma offre un primo quadro.

Cancellare i codici non significa riparare: i limiti da conoscere prima dell’uso

Il dispositivo permette anche di cancellare i codici errore, ma è una funzione da usare con prudenza. Togliere una segnalazione dalla memoria della centralina non significa aver risolto il problema che l’ha fatta comparire. Se la causa resta, la spia può riaccendersi dopo pochi chilometri, magari al primo avviamento successivo o durante un’accelerazione. A quel punto diventa chiaro che non era un falso allarme.

Un lettore OBDII collegato alla presa di diagnosi per leggere i codici errore quando si accende la spia motore.

È il limite principale di ogni diagnosi auto economica: legge quello che la centralina comunica, ma non sostituisce controlli meccanici, verifiche a vista, strumenti professionali e competenza tecnica. Un codice legato alla miscela aria-carburante, per esempio, può dipendere da più componenti.

Senza altri controlli, capire quale sia il pezzo responsabile resta complicato. L’uso più sensato, quindi, è raccogliere le informazioni, annotarle o salvarle, e poi parlarne con un’officina se il guasto continua a presentarsi. Utile, sì. Miracoloso, no.

Test batteria, ricarica ed emissioni: le funzioni utili oltre la spia motore

Oltre alla lettura dei codici, l’USOBD A1 consente di vedere dati in tempo reale del sistema PCM e le informazioni freeze frame, cioè i parametri registrati nel momento in cui l’anomalia è stata rilevata. Possono comparire, per esempio, regime motore, condizioni di funzionamento e altre variabili disponibili sul veicolo. Sono dati tecnici, certo. Ma aiutano a capire quando si è presentato il guasto: a freddo, sotto carico, dopo un tratto in città. E non è un dettaglio da poco.

Il lettore offre anche controlli sull’impianto elettrico, con una prova grafica della tensione, test del sistema di avviamento e del sistema di ricarica. In parole semplici, può dare indicazioni sullo stato della batteria auto o sull’efficienza dell’alternatore, sempre nei limiti dei dati che riesce a leggere.

C’è poi una funzione rapida legata alle emissioni, con indicazione a Led colorata per verificare se i sistemi monitorati siano pronti per un test. Per chi deve fare la revisione o ha avuto da poco una spia accesa, può essere un’informazione comoda.

Prezzo, praticità e confronto con l’officina: quando conviene usarlo e quando no

Il prezzo comunicato per l’ULTIMATE SPEED USOBD A1 è di 41,99 euro, Iva inclusa. Una cifra contenuta, soprattutto se paragonata al costo di una lettura in officina, che può cambiare in base alla zona, al marchio dell’auto e al tipo di intervento. Il dispositivo ha uno schermo TFT a colori da 2,4 pollici, pesa circa 160 grammi e misura circa 13,2 x 8,45 x 1,85 centimetri: sta più nel cassetto portaoggetti che su un banco da officina. Può memorizzare fino a 350 risultati di test e generare un QR code per consultare i dati sullo smartphone.

Quando conviene usarlo? Quando la spia motore si accende e si vuole capire quale codice sia stato registrato prima di chiamare il meccanico. Oppure per tenere d’occhio batteria, ricarica e stato dei sistemi emissioni. Quando invece non basta? Se l’auto strattona, perde potenza, fa rumori strani, fuma o mostra segnali di guasto serio. In quei casi serve l’officina, senza girarci intorno. Il lettore Lidl può essere un buon primo filtro per l’automobilista curioso e prudente; la riparazione, però, resta un altro mestiere.