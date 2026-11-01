Per i guidatori si cambia ancora: previste multe da 320 euro

Quando il traffico si blocca, un piccolo cambiamento nelle regole di circolazione potrebbe modificare le abitudini di molti automobilisti e aprire nuovi interrogativi sulla sicurezza.

La proposta, ancora all’esame del Parlamento, riguarda soprattutto le situazioni di congestione sulle strade cittadine e punta a rendere più ordinata la convivenza fra veicoli diversi. Prima che possa diventare operativa, restano da chiarire le condizioni di applicazione e le sanzioni previste.

Dove scatterebbe l’obbligo: strade urbane a più corsie e traffico rallentato

La misura non varrebbe ovunque, ma solo su alcune strade urbane a più corsie. Secondo il testo circolato finora, l’obbligo scatterebbe nei centri abitati sulle carreggiate con più corsie per senso di marcia, separate fisicamente da quelle opposte da uno spartitraffico o da una barriera centrale.

Il nodo, spiegano fonti tecniche vicine al dossier, è intervenire nei punti dove il traffico si pianta davvero: viali cittadini, assi di scorrimento, ingressi alle tangenziali. Non basterebbe, quindi, un rallentamento di pochi istanti. La norma parla di veicoli fermi o in marcia molto lenta, come accade nelle code del mattino, quando tra auto, furgoni e scooter lo spazio si riduce e spesso ci si affida al buon senso.

Per gli automobilisti il cambiamento sarebbe prima di tutto pratico: controllare gli specchietti, restare ben posizionati nella corsia e lasciare un varco ai mezzi a due ruote.

Come funzionerebbe la “corsia virtuale” tra auto ferme e motorini

Il sistema previsto è quello di una corsia virtuale tra le auto incolonnate. I veicoli sulla corsia più a sinistra dovrebbero tenersi il più possibile a sinistra; quelli sulla corsia più a destra dovrebbero invece spostarsi verso destra, senza invadere spazi vietati e senza creare pericoli. Al centro resterebbe così un passaggio per motocicli e ciclomotori a due ruote, pensato per rendere meno rischioso il filtraggio nel traffico.

Una pratica già molto comune nelle città italiane, ma spesso lasciata alla prudenza dei singoli. “L’obiettivo è evitare manovre improvvise tra gli specchietti e le portiere”, ha spiegato una fonte parlamentare che segue l’esame del provvedimento.

Sulle autostrade, invece, la bozza introduce un’altra novità: in caso di coda o traffico congestionato, i motociclisti potrebbero usare la corsia di emergenza, procedendo a velocità ridotta e lasciando sempre libero il passaggio ai mezzi di soccorso. Oggi, in linea generale, quel transito è vietato, salvo casi specifici come l’avvicinamento a un’uscita autostradale nei 500 metri indicati dalla segnaletica, secondo l’articolo 176 del Codice della strada.

Iter, sanzioni e tempi: regole attese dal 2028 ma ancora modificabili

Per chi non rispetterebbe il nuovo obbligo, il disegno di legge prevede una multa da 80 a 320 euro. La norma, però, non è ancora definitiva. Dopo il primo via libera del Consiglio dei ministri, il testo è passato alle competenti commissioni parlamentari, dove potrà essere corretto, riscritto in parte o accompagnato da chiarimenti.

La data indicata per l’entrata in vigore è il 1° gennaio 2028, ma la bozza prevede anche uno slittamento al 1° aprile 2028 se i provvedimenti attuativi non saranno pronti in tempo. Non è un dettaglio: serviranno indicazioni chiare per automobilisti, motociclisti e forze dell’ordine.

Quando il traffico può dirsi “molto rallentato”? Quanto spazio va lasciato? E come ci si comporta vicino a incroci, svincoli e fermate? Fino all’approvazione finale, la riforma resta aperta. Ma il segnale è già netto: nelle città italiane il rapporto tra auto ferme, scooter e moto potrebbe cambiare davvero.