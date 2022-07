Per il maniaco del pulito che è in ognuno di noi: offerte TOP da Amazon per la casa

In momenti difficili come questo, dove i prezzi volano alle stelle di giorno in giorno, bisogna sapersi organizzare e fare, come si dice, di necessità virtù. In molti casi può quindi rivelarsi una mossa intelligente fare scorta di prodotti utili per la casa, specie quando questi vengono venduti con delle offerte vantaggiose,

Dash All in 1PODS, 140 capsule su Amazon: risparmi 15 euro

La lavatrice è importantissima per la pulizia di capi d’abbigliamento, tovaglie, lenzuola e chi più ne ha, più ne metta. Poter indossare vestiti freschi e profumati, o dormire avvolti da lenzuola che odorano di pulito è ovviamente il massimo. Ma tutto questo ha un costo, se non si vuole ricorrere a prodotti di dubbia provenienza che non puliscono fino in fondo e non lasciano un bel profumo se non per pochi minuti. Un problema che non si verificherà con queste Dash All in1Pods dallo straordinario potere pulente contro le macchie più difficili e molteplici azioni, in un’unica capsula per il tuo bucato. Centoquaranta capsule Dash All in 1 Pods divise in due confezioni da 70, su Amazon costano solo 22€, spedizioni incluse.

Swiffer Dry Panni Cattura Polvere, 102 Panni: risparmi 9,00€

I panni di ricambio Swiffer, specifici per le superfici in legno, sono ottimali per l’uso con la scopa Swiffer, per catturare e intrappolare sporco, polvere e capelli su qualsiasi superficie della casa, 3 volte meglio rispetto a una scopa tradizionale. Questi ricambi contengono cera d’api, per proteggere ulteriormente il parquet e gli altri pavimenti in legno. Possono essere utilizzati anche per completare la pulizia con l’aspirapolvere, poiché raccolgono la polvere più sottile rimasta, o come strumento di pulizia intermedia, per evitare di dover pulire in profondità con troppa frequenza. Lo spessore e la speciale trama, combinati con l’azione elettrostatica attiva, consentono di catturare la polvere e bloccarla all’interno del panno. Su Amazon è in offerta a soli 17 euro (102 Panni).

Finish Brillantante lavastoviglie , 2 prodotti da 500 ml: risparmi 6 euro

Brillantante Finish Lemon fa parte degli additivi di lavaggio e viene utilizzato insieme al detergente a fine lavaggio in maniera automatica. Alla fine del lavaggio delle stoviglie, è infatti importante che l’acqua non lasci residui ed aloni. Questo brillantante è formulato con ingredienti che combattono la formazione di aloni e goccioline calcaree di acqua, e che eliminano eventuali residui di calcare rimasti. Grazie alla funzione SalvaVetro appositamente studiata, le stoviglie risulteranno brillanti, lucenti, protette e asciutte, in minor tempo.

Grey L’Acchiappacolore, confezione da 160 fogli 4X40: risparmi 6 euro

Grey L’Acchiappacolore foglietti per lavatrice protegge il tuo bucato evitando gli incidenti di lavaggio e consente di lavare insieme capi bianchi e colorati. Grazie alla sua tecnologia brevettata, il foglio assorbe e intrappola tutti i colori rilasciati durante il lavaggio. I foglietti agiscono come una vera e propria calamita, assorbendo tutte le particelle di colore disperse e evitando l’ingrigimento dei capi. Facile utilizzo: utilizzare i foglietti Acchiappacolore è semplicissimo. Basta inserire uno o più fogli nel cestello, aggiungere il detersivo e selezionare il ciclo di lavaggio appropriato. Al termine del lavaggio rimuovere e smaltire i fogli ed asciugare i capi il prima possibile. Su Amazon puoi avere ben 160 fogli a 12 euro.

Swiffer Duster, 25 piumini cattura polvere: risparmi 9 euro

Dimentica polvere, sporco e peli. I piumini Swiffer sono gli strumenti ottimi per catturare e bloccare la polvere, i peli e gli allergeni provenienti dagli acari della polvere, ma anche da gatti e cani, pulendo le superfici grazie alle migliaia di morbide fibre leggermente rivestite. I panni catturapolvere Swiffer possiedono ottime fibre che si adattano per penetrare negli angoli e nelle fessure, permettendoti così di sbarazzarti di polvere e peli praticamente su qualsiasi superficie, senza spargerli per tutta la casa. Li trovi ora su Amazon a soli 11 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.