Per la Festa del Papà su ePRICE tantissime idee regalo originali e a prezzo TOP

Mancano 10 giorni esatti alla Festa del Papà, che qui in Italia si celebra in occasione del 19 marzo. Se si è ancora in alto mare per la ricerca del regalo perfetto, segnaliamo il negozio Regali per la Festa del Papà disponibile su ePRICE con tantissime idee regalo originali e convenienti.

Nel negozio del marketplace italiano è possibile trovare ogni tipo di articolo in base alle passioni del festeggiato: dal beauty e cura personale agli attrezzi per lo sport, dai piccoli elettrodomestici per la cucina ai prodotti per il giardinaggio, senza naturalmente dimenticare tecnologia e moda.

Su ePRICE il negozio Regali per la Festa del Papà

Di seguito abbiamo trovate un elenco con le migliori offerte attualmente disponibili nel negozio Regali per la Festa del Papà di ePRICE:

Tecnologia

Samsung Galaxy A54 (256GB) a soli 339,28 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni

Samsung Galaxy S21 (128GB) a soli 315 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Motorola E13 (64GB) a soli 61,56 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Beauty e cura della persona

Regolabarba Philips Series 3000 a soli 32,67 euro (35% di sconto)

Regolabarba Philips Series 5000 a soli 50,26 euro (33% di sconto)

Rasoio ricaricabile Braun Series 5 a soli 72 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Sport

Sportwatch Suunto 9 Baro a soli 245,04 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Hoverboard Vivo 80 Mediacom a soli 184,90 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

Monopattino elettrico RCB R17 a soli 329,99 euro (18% di sconto)

Tutti i prodotti disponibili nel negozio ePRICE per la Festa del Papà sono visibili su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.