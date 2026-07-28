Per soli 20 euro: questo gadget Ikea sottovalutato non può mancare su nessuna scrivania, per due motivi

Ikea ha abbassato il prezzo di ELLOVEN il supporto per monitor con cassetto venduto nei negozi e online.

Ora costa 24,99 euro e punta a chi lavora o studia alla scrivania e vuole sistemare meglio postazione, ordine ed ergonomia senza spendere troppo.

ELLOVEN a 24,99 euro: il taglio di prezzo che lo rende più interessante

Il dato è semplice: ELLOVEN Ikea scende da 39,99 euro a 24,99 euro. Sono 15 euro in meno rispetto al prezzo indicato in precedenza. Non sono proprio “20 euro”, ma il senso resta quello: siamo nel terreno dei piccoli acquisti da scrivania, quelli che si rimandano per mesi e poi, una volta messi lì, cambiano davvero il modo di lavorare.

Il supporto è disponibile in bianco e antracite. Serve per rialzare monitor, laptop o computer all-in-one e, secondo quanto riportato da Ikea, regge fino a 20 kg. Non è un dettaglio da poco: significa che può sostenere anche schermi più grandi, non solo un portatile leggero appoggiato al volo tra una call e l’altra.

Più comodi davanti allo schermo, più ordine sul piano: i due motivi per cui ha senso

Il primo motivo per cui ELLOVEN può tornare utile è l’ergonomia. Alzare il monitor aiuta a portare lo schermo più vicino all’altezza degli occhi e riduce quella tendenza, fin troppo comune, a piegare il collo in avanti dopo ore alla scrivania. Non è una soluzione medica, ovviamente. Però nella vita di tutti i giorni può aiutare, soprattutto per chi passa molto tempo tra Excel, lezioni online e riunioni su Teams.

Il secondo vantaggio si vede subito: il supporto libera spazio. La tastiera può finire sotto quando non serve, penne e piccoli oggetti smettono di occupare il piano e la scrivania appare meno piena. È una di quelle cose poco vistose, quasi banali, che però fanno la differenza in una postazione domestica ricavata magari in un angolo del soggiorno. Poco scenica, sì. Ma molto pratica.

Cassetto Schublade, cavi nascosti e bambù: perché ELLOVEN funziona davvero

La parte più riuscita del supporto per monitor Ikea è il cassetto integrato, indicato anche come Schublade nella descrizione tedesca del prodotto. Dentro ci stanno penne, post-it, chiavette USB, piccoli caricabatterie e tutti quegli oggetti che di solito restano sparsi accanto al mouse.

Sul retro c’è anche un’apertura per la gestione dei cavi, utile per far passare fili e alimentatori senza creare il solito groviglio dietro allo schermo. La superficie in bambù rende l’insieme più caldo e meno “da ufficio tecnico”, mentre la struttura in metallo, bianca o scura a seconda della versione, mantiene una linea pulita. Il design è firmato da Francis Cayouette, nome già legato a prodotti funzionali di gusto nordico.

In breve, ELLOVEN non reinventa la scrivania. Fa una cosa più semplice: mette insieme tre bisogni reali, cioè schermo più alto, piano più ordinato e accessori a portata di mano. A 24,99 euro, è uno di quei gadget sottovalutati che possono restare sulla scrivania per anni senza farsi notare troppo.