Per un San Valentino diverso regala questo bouquet di fiori in LEGO

Se vuoi festeggiare un San Valentino diverso, più originale, anziché il classico bouquet di fiori potresti regalare alla tua dolce metà un bouquet di fiori in LEGO. Il modello 10280 Icons è in offerta a tempo su Amazon a 45 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Inoltre, la promozione consente di pagare anche in 3 rate a interessi zero da 15 euro al mese.

E se non ti dovesse convincere come regalo di San Valentino, potresti comunque pensare a un’altra occasione, come un compleanno o un anniversario (magari non importante).

Set LEGO Bouquet di fiori in offerta a tempo a 45 euro su Amazon

Un regalo unico, originale, per tutte le persone amanti dei fiori e delle composizioni floreali: il kit di costruzione del Bouquet di fiori LEGO è in offerta in queste ore su Amazon al prezzo più basso dell’ultimo mese, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 59,99 euro.

L’articolo in questione appartiene alla Collezione botanica LEGO, che include i classici mattoncini realizzati con una plastica di origine vegetale, quest’ultima prodotta attraverso la canna da zucchero sostenibile. Il set si ispira ai colori e alle forme di veri fiori, tra cui margherite, bocche di leone, papaveri e rose.

All’interno della confezione sono presenti in totale 756 pezzi e l’età minima consigliata dal produttore è pari a 18 anni.

Il set LEGO Bouquet di fiori, modello Icons 10280, è in offerta a soli 45 euro su amazon.it (articolo venduto e spedito da Amazon, con la possibilità di scegliere il pagamento in 3 rate a partire da 15 euro al mese a interessi zero).

