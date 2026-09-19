Perché alcuni lasciano un elastico sullo specchietto retrovisore: il motivo è più serio di quanto pensi

La voce gira da anni sui social: sarebbe un segnale usato da malintenzionati per indicare un veicolo da colpire. Ma questa ipotesi, va detto subito, non è mai stata confermata dalle forze dell’ordine.

Sullo specchietto retrovisore interno delle auto si vede un po’ di tutto: profumatori, rosari, pupazzi, ciondoli, fotografie. Anche un elastico da ufficio o da cucina, avvolto attorno al supporto, può essere un dettaglio banale. Può servire a tenere fermo un cavo, bloccare un oggetto leggero, evitare che qualcosa sbatta contro il parabrezza mentre si guida.

Eppure, negli ultimi anni, proprio quell’oggetto è finito dentro una catena di racconti rimbalzati soprattutto su Facebook, TikTok e forum americani dedicati alla sicurezza in auto. Secondo queste versioni, l’elastico lasciato sullo specchietto sarebbe una specie di marchio: un modo per indicare un’auto “scelta”, magari nel parcheggio di un centro commerciale, davanti a una palestra o in un’area di sosta poco illuminata. Una storia semplice, facile da ricordare. E quindi facile da condividere.

Il salto da gesto qualunque ad allarme è avvenuto come spesso accade con le leggende metropolitane online: un post racconta un episodio, altri aggiungono particolari, qualcuno collega tutto a furti o aggressioni. Nel giro di poche ore, la storia cambia faccia. Nei commenti spuntano frasi come “è successo anche a me”. Ma una segnalazione generica non è un caso verificato.

Il caso del Texas del 2016 e il controllo dei fact-checker

La storia più citata, però, non nasce dalle auto. Nel 2016, una donna del Texas scrisse su Facebook di aver trovato un elastico teso sulla maniglia della porta di casa. Secondo il suo racconto, l’elastico sarebbe stato messo lì per tenere premuta la leva e rendere più facile l’ingresso di un eventuale intruso quando la porta fosse stata aperta dall’interno.

Uno scatto dall’interno dell’auto mostra un elastico sul supporto dello specchietto retrovisore, dettaglio al centro di voci e prudenza.

Il post diventò virale in poche ore. Migliaia di condivisioni, commenti preoccupati, avvisi ad amici e parenti: “Controllate le vostre porte”, scrivevano molti utenti. La vicenda, in quel momento, sembrò prendere la forma di una nuova tecnica di effrazione. A quel punto intervennero alcuni siti di verifica, tra cui Snopes, una delle piattaforme di fact-checking più note negli Stati Uniti.

Gli analisti controllarono le informazioni disponibili e cercarono riscontri presso i dipartimenti di polizia locali. Il risultato fu chiaro: nessuna autorità, né in Texas né in altri Stati, aveva confermato casi documentati legati a quel metodo. Anche sul piano pratico, spiegavano i fact-checker, il sistema appariva poco credibile: un elastico ben visibile sulla maniglia avrebbe attirato l’attenzione prima ancora di facilitare un ingresso.

Perché non ci sono prove di una tecnica usata contro le auto

Con il tempo, la stessa storia si è spostata sulle quattro ruote. Il presunto elastico sullo specchietto retrovisore è diventato così la versione automobilistica del racconto originale, insieme ad altre voci circolate per anni: fazzoletti legati al finestrino, bottiglie incastrate vicino alle ruote, biglietti lasciati sul parabrezza per distrarre il conducente.

A oggi, però, non risultano casi verificati in cui un elastico sullo specchietto sia stato indicato da polizia, carabinieri o altre forze dell’ordine come una tecnica usata per preparare furti d’auto, rapine o aggressioni. Le segnalazioni online, quando compaiono, restano quasi sempre senza elementi controllabili: luogo preciso, denuncia, numero di intervento, verbale, riscontro investigativo.

C’è anche una questione di buon senso. Chi volesse davvero colpire un veicolo avrebbe interesse a non lasciare tracce evidenti, tantomeno un oggetto piazzato davanti agli occhi del proprietario. Un elastico sul supporto dello specchietto, per quanto insolito, può essere più facilmente una dimenticanza, uno scherzo, oppure un uso pratico fatto dal conducente o da un passeggero. Da solo, non è una prova di pericolo.

Cosa fare davvero se si trovano oggetti sospetti sul veicolo

Questo non significa fare finta di niente davanti a qualcosa che sembra fuori posto. Se si trova un oggetto sospetto sull’auto — un elastico, un filo, un nastro o qualcosa incastrato nella maniglia — la prima regola è semplice: guardarsi intorno prima di salire. Un parcheggio deserto alle 23, una zona buia, persone ferme vicino al veicolo senza un motivo chiaro: sono questi i segnali da valutare con calma.

In caso di dubbio, meglio non fermarsi a rimuovere l’oggetto in modo distratto. Si può rientrare in un negozio, spostarsi verso una zona più frequentata, chiamare qualcuno o contattare le forze dell’ordine se la situazione sembra concreta. “Non bisogna farsi prendere dal panico, ma nemmeno sottovalutare il contesto”, è il consiglio spesso ripetuto dagli operatori di sicurezza nelle campagne contro i furti nei parcheggi.

La differenza, alla fine, è tutta qui: la prudenza reale serve, l’allarme senza prove rischia solo di creare paura e confusione. Un elastico sullo specchietto retrovisore non è, in base alle verifiche disponibili, un codice riconosciuto dai ladri o una tecnica documentata. Può però essere un buon promemoria: controllare l’auto, osservare l’area intorno e, se qualcosa non torna, chiedere aiuto. Senza panico, ma senza distrazioni.