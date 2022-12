Perché Cyberghost è la VPN più sicura che puoi scegliere

Con Cyberghost hai la certezza di contare sulla VPN più sicura. Merito del quartier generale sito in Romania, un paese noto per severissime e solide leggi in materia di privacy e che dopotutto non partecipa neanche alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza.

Questo significa che affidandoti ai servizi di Cyberghost sei certo che i tuoi dati non vengano condivisi con occhi indiscreti, neppure con provider di servizi internet ed enti governativi. La politica no-log impone alla società di non tenere alcun registro della tua attività. Puoi saperne molto di più sul sito ufficiale, dove troverai anche un’offerta che ti permetterà di avere 4 mesi gratis.

Cyberghost, la VPN progettata davvero per la privacy

Non bisogna però sottovalutare neanche gli altri punti salienti di Cyberghost, una VPN progettata per garantirti sempre la massima velocità grazie alla sua larghezza di banda illimitata. In questo modo dimentichi i tempi di caricamento lenti e il costante buffering.

Poi, impostando la tua località dove preferisci, tieni nascosto il tuo indirizzo con la possibilità di scegliere tra più di 100 posizioni in 91 paesi.

Da non dimenticare poi la protezione sui WiFi pubblici: se fai ampio uso di reti aperte per l’università o il lavoro, grazie a Cyberghost hai la certezza che nessuno potrà tentare di accedere ai tuoi dati.

Questo è per merito anche di una protezione totale online garantita dalla crittografia AES a 256 bit e diversi protocolli, diversi split tunneling e kill switch, un mix che ti offre la certezza che la tua connessione internet sia sempre completamente protetta.

Per qualsiasi esigenza, hai comunque un team dedicato di esperti pronto a rispondere a ogni tua domanda o richiesta di chiarimento tramite chat o email: un servizio attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Con Cyberghost VPN puoi scegliere il piano più adatto per te, ma ti consigliamo di approfittare della grande offerta natalizia che ti permette di avere due anni di servizio a 2 euro al mese, con 4 mesi gratis in aggiunta e la garanzia di recesso a 45 giorni dall’acquisto.

