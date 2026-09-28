Perché dovresti sapere come attivare la Modalità Viaggio su WhatsApp

Per questo molti utenti, prima di partire o appena arrivati, mettono mano ad alcune impostazioni dell’app e del telefono per ridurre le distrazioni senza tagliare i ponti con familiari e amici. Il punto è tutto qui: lo smartphone serve per mappe, biglietti, foto, prenotazioni e comunicazioni urgenti. Ma può anche riportare nel pieno della vacanza lavoro, chat di gruppo e richieste di tutti i giorni. Da qui nasce l’idea, molto diffusa online, della cosiddetta “modalità viaggio” su WhatsApp.

La prima cosa da dire è semplice: WhatsApp non ha una funzione ufficiale chiamata “modalità viaggio”. Non esiste, cioè, un pulsante unico creato da Meta e inserito nel menu dell’app. Quello che viene chiamato così è piuttosto un insieme di impostazioni già presenti, tra privacy, chat archiviate, notifiche e funzioni del telefono, che aiutano a rendersi meno reperibili per qualche ora o per qualche giorno.

La formula, usata spesso nelle guide pratiche, indica insomma un modo per abbassare il volume della propria presenza online. Non si sparisce davvero. Si resta raggiungibili, ma con meno segnali visibili agli altri e con meno interruzioni sullo schermo. Un equilibrio utile, per esempio, quando si è in aeroporto alle 6 del mattino, in hotel dopo una giornata lunga o in una città nuova con il telefono già occupato tra navigatore e prenotazioni.

Chat archiviate e privacy: le impostazioni da modificare prima di partire

Una delle prime mosse riguarda le chat archiviate su WhatsApp, soprattutto quelle conversazioni che non si vogliono trovare in cima alla schermata principale mentre si è in viaggio. Il percorso è questo: aprire WhatsApp, entrare in Impostazioni, poi in Chat e controllare che sia attiva l’opzione che mantiene le conversazioni archiviate fuori dalla lista principale. Così, anche se arriva un nuovo messaggio, quella chat resta nella sua area dedicata.

In viaggio, tenere lo smartphone da parte aiuta a ridurre notifiche e distrazioni senza restare irraggiungibili.

È una scelta pratica per gruppi molto attivi, chat di lavoro o conversazioni che possono aspettare. Il senso è chiaro: non ritrovarsi venti messaggi davanti appena si sblocca il telefono. Il messaggio arriva comunque, ma non finisce al centro della scena.

Poi c’è il capitolo privacy su WhatsApp, meglio sistemarlo prima della partenza, quando si ha ancora un attimo di calma e non si è già alle prese con coincidenze, check-in o valigie. Da Impostazioni si entra in Privacy, dove si possono regolare le informazioni visibili agli altri contatti: ultimo accesso, stato online, conferme di lettura e chiamate. Pochi tocchi, ma la differenza si vede subito.

Non disturbare e chiamate silenziate: come limitare interruzioni durante il riposo

Per tagliare davvero le interruzioni, spesso la funzione più efficace non è dentro WhatsApp, ma nel telefono: la modalità “Non disturbare”, disponibile sia su iPhone sia su molti dispositivi Android. Non è una funzione esclusiva dell’app, ma lavora bene insieme a WhatsApp perché permette di bloccare o limitare suoni, vibrazioni e banner per un tempo scelto. Un’ora, tutta la notte, fino allo spegnimento manuale: dipende da cosa serve.

In viaggio può tornare utile in momenti precisi. Sul treno, durante una visita guidata, a cena, oppure quando si prova a dormire dopo una giornata di spostamenti. È lì che ci si accorge di quanto pesino i piccoli avvisi: il gruppo degli amici, la chat di famiglia, il collega che “chiede solo una cosa”. Con Non disturbare il telefono resta acceso, ma smette di chiedere attenzione a ogni minuto.

Dentro WhatsApp c’è anche un’altra impostazione utile: il silenziamento delle chiamate da numeri sconosciuti. Il percorso è Impostazioni, poi Privacy, quindi Chiamate, dove si può attivare l’opzione “Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti”. Le chiamate non vengono eliminate: restano visibili nell’elenco, ma non fanno squillare il telefono. Una precauzione comoda, soprattutto all’estero o nelle località turistiche, dove chiamate indesiderate e contatti non salvati possono aumentare.

Conferme di lettura e ultimo accesso: cosa cambia per chi ti scrive

La gestione di ultimo accesso e stato online è uno dei passaggi più delicati, perché cambia ciò che gli altri vedono quando aprono una chat con noi. Da Impostazioni si entra in Privacy, poi in Ultimo accesso e online: qui si può scegliere “Nessuno” per impedire agli altri di vedere l’orario dell’ultima connessione. Nella parte dedicata a chi può vedere quando si è online, si può selezionare “Uguale all’ultimo accesso”.

Il risultato è immediato: chi scrive non sa più con precisione quando l’utente si è collegato. Non vuol dire ignorare i messaggi. Vuol dire ridurre quella pressione implicita che spesso nasce dal “ti ho visto online”. In viaggio, dove i tempi cambiano e il telefono si usa a momenti, può fare la differenza.

Lo stesso vale per le conferme di lettura, le due spunte blu. Sempre in Privacy, si può disattivare l’opzione Conferme di lettura: da quel momento gli altri non vedranno più se un messaggio è stato letto. Attenzione, però: vale anche al contrario. Chi disattiva le spunte blu non potrà vedere quelle degli altri. È uno scambio, non un vantaggio a senso unico.

La cosiddetta modalità viaggio su WhatsApp, quindi, non è un interruttore nascosto. È una piccola routine digitale: archiviare alcune chat, limitare la visibilità online, disattivare le spunte blu, usare Non disturbare e silenziare le chiamate non necessarie. Quanto basta per restare presenti, se serve. Ma un po’ meno disponibili, finalmente.