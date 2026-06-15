Perché entro 4 giorni (da oggi) devi attivare la registrazione della chiamata: solo così ti salvi su Android

A partire dal 19 giugno, infatti, le chiamate a fini promozionali senza consenso preventivo saranno considerate illegittime, con la possibilità di annullare i contratti sottoscritti in maniera non conforme.

Per gli utenti Android, questo significa che attivare subito la funzione di registrazione automatica delle chiamate è la miglior strategia per tutelarsi. L’app Telefono di Google integra già un sistema nativo che permette di registrare manualmente o automaticamente le telefonate da numeri sconosciuti o specifici contatti, conservando le conversazioni direttamente sul dispositivo. La registrazione diventa così una prova concreta per verificare se l’operatore abbia rispettato le regole sulla richiesta di consenso, fondamentale alla luce della nuova normativa.

Come funziona la registrazione e perché è importante

Questa funzione non è un semplice extra: permette di documentare tutto ciò che viene detto dall’operatore, dai dettagli economici alle informazioni ingannevoli, fornendo un registro preciso utile in caso di contestazioni. La registrazione è completamente lecita in Italia, a patto che la telefonata coinvolga almeno un partecipante consenziente – cioè voi – e non si tratti di intercettazioni tra terzi.

Un dettaglio tecnico importante riguarda il messaggio vocale standard che annuncia “Questa chiamata viene ora registrata”. Per chi desidera evitare la riproduzione automatica, esiste una soluzione senza modificare l’app Telefono o richiedere permessi root: si può utilizzare un motore Text-to-Speech alternativo come TTSLexx, sostituendo automaticamente il messaggio con una stringa vuota, mantenendo la registrazione attiva ma silenziosa. Il vantaggio ulteriore è che queste impostazioni possono essere trasferite automaticamente sul nuovo smartphone durante la migrazione dei dati, assicurando continuità e protezione anche in caso di cambio dispositivo.

Attivare la registrazione automatica entro il 18 giugno diventa quindi una priorità. Con le nuove disposizioni, i call center energetici potranno contattare i clienti solo se esiste un consenso esplicito o una richiesta documentata tramite siti web, app o area clienti. La semplice disponibilità di un numero telefonico non sarà più sufficiente a giustificare una chiamata promozionale.

Impostare subito la registrazione delle chiamate su Android permette non solo di conservare memoria della conversazione, ma anche di proteggersi legalmente: in caso di telefonate aggressive o contratti discutibili, la registrazione costituisce una prova chiara e dettagliata. Con l’entrata in vigore della legge il 19 giugno, questa funzione diventa la vostra prima linea di difesa contro pratiche commerciali scorrette. Attivarla oggi significa garantirsi il massimo della tutela e non rischiare di trovarsi impreparati quando cambiano le regole.