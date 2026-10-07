Perché i guidatori stanno mettendo un sacchetto sui tergicristalli dell'auto

Un semplice sacchetto infilato sul tergicristallo posteriore può sembrare un rimedio improvvisato, ma viene usato per proteggere una parte delicata dell’auto in diverse situazioni.

Il gesto si vede soprattutto nei parcheggi, prima dell’autolavaggio o quando le temperature iniziano a scendere. Dietro questa abitudine ci sono motivazioni pratiche legate alla protezione della spazzola, del braccio e del lunotto. Un accorgimento banale che può evitare qualche problema fastidioso.

Sole, sporco e gomma che si rovina prima del tempo

Il primo motivo è molto concreto: sole, polvere e sporco della strada rovinano la spazzola. Il tergicristallo posteriore viene spesso dimenticato, molto più di quelli anteriori, e resta per ore sotto i raggi UV: in un piazzale, davanti casa, nel parcheggio di un centro commerciale.

Col tempo la gomma si secca, diventa dura e invece di pulire lascia aloni sul vetro. “Quando la lama non aderisce più bene, non spazza: trascina acqua e sporco”, spiegano diversi meccanici nelle guide di manutenzione auto.

Coprire la spazzola con un sacchetto crea una piccola barriera contro resina, polvere, ghiaino e sole diretto. Non sostituisce la manutenzione, certo. Però può aiutare a far durare di più la gomma ed evitare che un tergicristallo ormai consumato o sporco finisca per rigare il lunotto.

Autolavaggi automatici: così si evitano bracci piegati e spazzole strappate

Il secondo caso è quello degli autolavaggi automatici, dove questo accorgimento si vede spesso. Nei tunnel con rulli, getti ad alta pressione e spazzole rotanti, il tergicristallo posteriore può diventare il punto debole dell’auto. Basta che resti sollevato di pochi millimetri perché una spazzola dell’impianto lo agganci, lo pieghi o lo strappi. Succede soprattutto sui modelli con lunotto molto verticale, come crossover e hatchback.

Per questo alcuni conducenti fissano il braccio con del nastro adesivo o infilano la spazzola in una protezione di plastica, così da tenerla aderente al vetro. È una precauzione da pochi secondi. Ma all’uscita dal lavaggio può fare la differenza tra una normale pulizia e una sosta dal carrozziere o dal ricambista per cambiare braccio e lama del tergicristallo. Non a caso, alcuni impianti mettono a disposizione coperture monouso proprio per questa parte dell’auto.

Gelo e neve: il trucco per non far bloccare il tergicristallo al vetro

Il terzo motivo riguarda gelo e neve, un problema noto a chi lascia l’auto all’aperto in inverno. Di notte l’umidità può congelare tra gomma e lunotto, bloccando il tergicristallo posteriore al vetro. Al mattino, magari alle 7.30, con poco tempo e il parabrezza ancora da sbrinare, la tentazione è premere subito il comando. Ed è proprio lì che si rischia di fare danni: il motorino sforza, la gomma si strappa, il braccio può deformarsi.

Un sacchetto di plastica sul tergicristallo evita che il ghiaccio saldi direttamente la lama al vetro e rende più facile liberarla prima di partire. Lo stesso principio vale per le coperture dedicate, vendute come accessori invernali. Una cautela però è d’obbligo: prima di mettersi in marcia, il sacchetto va sempre tolto e la spazzola controllata. È una soluzione semplice, quasi domestica. Ma per chi guida spesso con pioggia, neve o fango, avere il lunotto pulito non è affatto un dettaglio.