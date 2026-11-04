Perché in alcuni messaggi di WhatsApp sta apparendo una linea tratteggiata

Una piccola novità grafica sta attirando l’attenzione di chi usa WhatsApp: alcuni messaggi mostrano un segno insolito che, a prima vista, può passare inosservato.

La linea tratteggiata compare soltanto in determinate situazioni e può sorprendere anche chi utilizza l’app ogni giorno. Non riguarda necessariamente tutti i telefoni, perché alcune funzioni dell’app vengono attivate in momenti diversi. Dietro questo dettaglio c’è un cambiamento nel modo di interagire con le conversazioni, ma per comprenderne le implicazioni conviene osservare quando appare e quali possibilità mette a disposizione.

Text Actions, la novità di WhatsApp: cosa riconosce nelle chat

La funzione si chiama Text Actions. Il meccanismo è semplice: quando WhatsApp trova nel messaggio un elemento riconoscibile, lo segnala con una sottile sottolineatura tratteggiata. Può essere un numero di telefono, una data, un orario, un indirizzo fisico oppure una email. Un dettaglio piccolo, quasi nascosto. Ma abbastanza chiaro da farsi notare.

L’idea è evitare i soliti passaggi: selezionare un pezzo di testo, copiarlo, uscire dall’app e incollarlo da un’altra parte. Se qualcuno scrive “ci vediamo martedì alle 18” o manda l’indirizzo di un ristorante, WhatsApp può capire quel frammento e proporre l’azione più adatta. Secondo WABetaInfo, la funzione è in distribuzione graduale e per questo non è ancora visibile su tutti gli account.

Chiamate, mappe e calendario: le scorciatoie che si aprono con un tocco

Basta toccare la linea tratteggiata e l’app mostra un piccolo menu con le opzioni disponibili. Se si tratta di un numero di telefono, si può copiarlo, aggiungerlo ai contatti o avviare una chiamata tramite l’operatore mobile. Quando il numero appartiene a un’attività, possono apparire anche informazioni legate all’azienda. Una scorciatoia, appunto. Nulla di più.

Con date e orari, invece, WhatsApp consente di copiare i dati, inserirli nel calendario o creare un evento direttamente dall’app. Per gli indirizzi, la strada più immediata è l’apertura in un’app di mappe, senza dover selezionare a mano via, numero civico e città. Le email possono essere copiate oppure aperte nel programma di posta installato sul telefono. Prima dell’azione, in alto, l’app mostra per intero il testo riconosciuto: serve a controllare che una data, un prefisso o un numero civico siano stati letti nel modo giusto.

Lo stesso vale anche per i messaggi scritti dall’utente, non solo per quelli ricevuti. Se il suggerimento non interessa, basta ignorarlo. La sottolineatura tratteggiata non trasforma il testo in un normale link web e non porta al browser: segnala soltanto che WhatsApp ha riconosciuto un’informazione utilizzabile.

Privacy e tempi di rilascio: perché l’analisi resta sul telefono

Il punto più sensibile è la privacy. Una funzione che riconosce numeri, date e indirizzi dentro le conversazioni può far pensare a un controllo dei messaggi sui server. Secondo quanto indicato da WhatsApp, però, il riconoscimento avviene localmente sul telefono, attraverso schemi di lettura del testo, le cosiddette regular expressions, in grado di individuare formati ricorrenti come numeri telefonici, date o indirizzi email.

I contenuti delle chat, quindi, non vengono inviati ai server di Meta per creare queste scorciatoie. Anche le parti di testo riconosciute e i suggerimenti restano sul dispositivo, senza cambiare la crittografia end-to-end delle conversazioni. Se l’app interpreta male un contenuto, l’utente può inviare un feedback sull’utilità del suggerimento; secondo WhatsApp, non viene però condiviso il testo del messaggio.

Quanto ai tempi, il rilascio procede a scaglioni su Google Play Store e Apple App Store. Può capitare che due telefoni aggiornati si comportino in modo diverso: su uno la funzione c’è già, sull’altro ancora no. In questi casi conviene controllare gli aggiornamenti disponibili e poi aspettare l’attivazione sull’account. Come spesso succede con WhatsApp, non esiste una data unica valida per tutti.